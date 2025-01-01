Величезна фігура із Lego впала на дітей під час новорічного свята у США

Діти постраждали під час новорічного свята у США

Конструкція із Lego неочікувано впала, і шість дітей та четверо дорослих постраждали

Шестеро дітей та четверо дорослих отримали поранення внаслідок падіння частини великої інсталяції з дитячого конструктора Lego в американському місті Пібоді в штаті Массачусетс. Про це пише CBS. Інцидент стався в одному із торгових центрів під час новорічного заходу.

«У рамках шоу-програми мав відбутися запуск повітряних куль, які за допомогою мережі були прикріплені до вежі з Lego. У ході заходу конструкція впала на людей із висоти близько чотирьох метрів. Деяким постраждалим знадобилася госпіталізація. Причини події наразі невідомі», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, угорський художник Балаж Дочі та його помічники зібрали повнорозмірний трамвай із деталей Lego у центрі угорського Будапешта. На складання трамвая завдовжки 11 м знадобилося 1,8 млн деталей Lego, 90 помічників та 6 800 годин. Найамбіційніший проєкт художника замовив найбільший міський перевізник «Будапештський транспортний центр». Велика іграшка їздить вулицями міста, але людей не перевозить.