У Нью-Йорку вертоліт впав у Гудзон: стали відомі подробиці трагедії

Родина зробила фото за кілька хвилин до аварії на річці Гудзон

У Нью-Йорку в річку Гудзон впав гелікоптер, загинули шестеро людей

В результаті падіння вертольота в Нью-Йорку загинув керівник Siemens Агустін Ескобар. Також серед жертв троє дітей віком від 4 до 11 років. Про це пише газета New York Post, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, повідомляє «Главком».

На борту туристичного гелікоптера Bell 206, який напередодні упав у річку Гудзон у Нью-Йорку, були керівник європейської технологічної компанії Siemens, його дружина та маленькі діти. Внаслідок події ніхто не вижив.

«Глава іспанського підрозділу глобальної технологічної компанії Siemens та його сім'я були упізнані як п'ять жертв, які загинули на злощасному вертольоті», – йдеться у публікації.

Уточнюється, що загинули Агустін Ескобар, його дружина та троє їхніх дітей.

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Видання також опублікувало останні фотографії щасливої ​​родини, зроблені у салоні гвинтокрила.

Зазначається, що особу пілота вертольота поки не встановлено. Президент США Дональд Трамп вже пообіцяв оперативно оприлюднити причини катастрофи. Він зазначив, що відеозапис інциденту жахає, додав, що міністр транспорту Шон Даффі вже займається подією.

Офіційні причини катастрофи поки що не відомі. На відео, що розлетілося по соцмережах, видно, як вертоліт падає в річку майже вертикально, перевертаючись у повітрі. Гелікоптер упав біля історичного центру Нью-Йорка, біля Нижнього Манхеттена, але біля протилежного берега річки Гудзон, на якому стоїть Нью-Джерсі-Сіті.

За даними сайту FlightRadar, до катастрофи вертоліт здійснив кілька польотів уздовж Манхеттена і Гудзона, щоразу злітаючи з вертолітного майданчика в Нижньому Манхеттені і повертаючись на нього.

Нагадаємо, в американському Нью-Йорку розбився вертоліт з пасажирами на борту. Катастрофа сталася близько 15:30 за місцевим часом під час туристичного польоту над статуєю Свободи. Пасажирами вертольота були громадяни Іспанії.