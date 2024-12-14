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Засновник компанії Mango та найбагатша людина Каталонії зірвався зі скелі і загинув

Ірина Бура
glavcom.ua
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Засновник компанії Mango та найбагатша людина Каталонії зірвався зі скелі і загинув
71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат
фото з відкритих джерел

Чоловік проводив день зі своєю сім’єю, коли сталася трагедія

Засновник компанії Mango Ісак Андік загинув під час нещасного випадку в горах. Він володів найбільшими статками в Каталонії. Про це пише El Pais та сторінку Mango в соцмережі Х.

Зазначається, що 71-річний засновник Mango загинув внаслідок падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат (50 кілометрів від Барселони, Іспанія). Трагедія сталася 14 грудня опівдні.

«Андік, найбагатша людина Каталонії, загинув після падіння в ущелині біля дороги поблизу печер Сальнітре, які належать гірському масиву Монсеррат. Раніше ці печери були призначені для видобутку селітри», – йдеться в матеріалі.

Чоловік проводив день зі своєю сім’єю, коли в якийсь момент під час походу, коли він був з одним зі своїх синів, Джонатаном Андічем, він послизнувся і впав з висоти понад 100 метрів. Нещасний випадок стався «у важкодоступній місцевості», згідно з інформацією видання.

Саме син зателефонував до служби «112». На допомогу йому відправили медичний вертоліт і карету швидкої допомоги. Однак прибувши на місце події, медики змогли лише підтвердити, що чоловік помер.

«З глибоким жалем ми повідомляємо про несподівану смерть Ісака Андіка, нашого невиконавчого голови та засновника Mango, в результаті нещасного випадку, що стався цієї суботи», – йдеться на офіційній сторінці компанії.

Іспанський бренд одягу Mango остаточно йде з Російської Федерації. У березні 2022 роки компанія припиняла діяльність в цій країні.

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Теги: соцмережі чоловік вертоліт смерть Іспанія дороги трагедія

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