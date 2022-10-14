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SpaceX просить Пентагон профінансувати послуги Starlink в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
SpaceX просить Пентагон профінансувати послуги Starlink в Україні
SpaceX Маска просить Пентагон сплатити послуги Starlink в Україні
фото ілюстративне

За даними ЗМІ, вимога SpaceX про те, щоб американські військові оплачували рахунки, викликала роздратування у вищого керівництва Пентагону

Компанія Ілона Маска SpaceX просить Міністерство оборони США профінансувати послуги супутникових інтернет-терміналів Starlink в Україні. Про це повідомляє CNN.

У листі також було зроблено запит до Пентагону перейняти фінансування щодо використання послуг Starlink для українського уряду та армії, що, за твердженнями SpaceX, коштуватиме понад 120 мільйонів доларів до кінця цього року і може коштувати ще близько 400 млн доларів на наступні 12 місяців.

«Ми не в змозі у подальшому жертвувати термінали для України або фінансувати наявні термінали невизначений період часу», – написав директор з урядових продажів SpaceX у листі до Пентагону.

У розпорядженні CNN також опинився запит, зроблений Маску в липні командувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, на майже 8 тисяч терміналів Starlink.

В окремому супроводжувальному листі від одного з зовнішніх консультантів SpaceX йшлося про те, що компанія «стикається з жахливо складними рішеннями».

«Я не думаю, що вони мають фінансову спроможність надавати додаткові термінали або послуги як про це запитував генерал Залужний», – йшлося у листі.

Вимога SpaceX про те, щоб американські військові оплачували рахунки, викликала роздратування у вищого керівництва Пентагону.

Один високопоставлений представник міністерства оборони сказав CNN, що SpaceX «має нахабство виглядати героями», тоді як інші платять так багато, і тепер висуває їм рахунок на десятки мільйонів на місяць.

Згідно з даними SpaceX, наданими Пентагону, близько 85% із 20 тисяч терміналів в Україні були сплачені або частково сплачені такими країнами, як США та Польща, або іншими організаціями. Ці організації також оплачували близько 30% підключення до інтернету, яке коштує 4500 доларів на місяць за одиницю найпередовішого сервісу.

Нагадаємо, глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях.

Теги: SpaceX військові інтернет Пентагон послуги фінансування Ілон Маск

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SpaceX просить Пентагон профінансувати послуги Starlink в Україні
SpaceX просить Пентагон профінансувати послуги Starlink в Україні
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