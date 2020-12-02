Ілон Маск планує купити виробника звичайних авто

Але така покупка можлива тільки при певній умові

Це може бути BMW, Volkswagen або Ford – у Tesla достатньо грошей для цього

Головний акціонер і керівник Tesla Ілон Маск планує прикупити якогось виробника звичайних автомобілів – з-поміж тих, які спеціалізуються на випуску авто з двигунами внутрішнього згоряння. Про це пише TechCrunch.

Своїми цікавими думками Маск поділився в інтерв'ю підприємцю-мільярдерові на чолі видавничого дому Axel Springer Матіасу Депфнеру. Депфнер вручав Маску нагороду, і з цієї нагоди взяв інтерв'ю, в якому мова якраз зайшла про гіпотетичну покупку якогось відомого автовиробника.

«Що ж, я думаю, що ми точно не збираємося проводити вороже поглинання», – сказав Маск.

«Я вважаю, якби була дружня розмова, якби хто-небудь сказав «Ей, ми думаємо, що було б непогано об'єднатися з Tesla», ми, безумовно, могли б поговорити про це. Але ми не хочемо, щоб це перетворилося у ситуацію ворожого поглинання».

Загалом, у Tesla є можливість купити абсолютно будь-якого автовиробника, питання тут тільки у бажанні останнього. І не виключено, що бажаючі все-таки знайдуться.

Звичайно, це навряд чи будуть BMW або Volkswagen, які активно вкладають кошти у власні електромобілі, але ось для GM або Ford така співпраця, з повним або частковим поглинанням, було б виходом з кризи.

На жаль, положення цих компаній за останній п'ять-десять років сильно похитнулося: Ford істотно скоротив гаму своїх авто на домашньому ринку, щоб вивільнити кошти на розробку електромобілів. Продажі Ford у Китаї та Європі падають. GM пішов з Росії та Індії, у 2015 році вивів з європейського ринку бренд Chevrolet, а не так давно продав Opel французам з PSA Group.

Все, знову ж таки, заради скорочення збитків. І хоча GM, як і Ford, виношують амбітні плани щодо виведення десятків електричних моделей на ринок у найближчі кілька років, але зробити це буде дуже непросто. Компетенції та технології Tesla тут були б дуже до речі.

Нагадаємо, що Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів.

До слова, Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу.