Розсипаються на ходу. Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів

Під час руху у автівок почали відлітати частини даху

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. (SPB:TSLA) відкликає понаде 10 тис. автомобілів Model X і Model Y, зокрема, через виявлені дефекти кріплення фрагментів даху.

У п'ятницю Державне управління ринкового регулювання (SAMR) КНР повідомило, що компанія відкликає 870 автомобілів Model X у Китаї, випущених у період з 16 березня до 31 липня 2016 року, через загрозу відриву зовнішньої секції даху, розташованої між підйомними задніми дверима.

Шматки даху, які відлітають під час руху, можуть становити небезпеку для інших учасників руху, особливо для мотоциклістів, зазначають у SAMR.

Раніше на цьому тижні Tesla оголосила про відкликання 9,136 тис. машин Model X, випущених у період з вересня 2015 до липня 2016 року, через аналогічні проблеми.

Крім того, автовиробник повідомив, що відкличе 401 автомобіль Model Y, випущений у 2020 році через інші проблеми. У цьому випадку йдеться про те, що в результаті складання машин були недостатньо затягнуті болти в механізмі рульового управління. Такий дефект може спричинити за собою відмову рульового управління і, відповідно, аварію, зазначають у Національному управлінні з безпеки дорожнього руху (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США.

Tesla безкоштовно усуне дефекти в автомобілях, що відкликаються і рекомендує водіям бути уважнішими, поки проблема не буде вирішена.

Акції Tesla додають у ціні 1,5% під час попередніх торгів у п'ятницю. З початку поточного року їх вартість злетіла на 586%, що дозволило засновнику і голові Tesla Ілону Маску вийти на друге місце в щорічному рейтингу найбільш заможних людей світу.