Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу

За останній рік статки Маска збільшилися на 100,3 мільярда доларів

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск посів друге місце серед найбагатших людей світу, змістивши з цієї позиції главу Microsoft Білла Гейтса.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, статки Маска оцінюються в 127,9 мільярдів доларів. Це сталося, зокрема, після того, як акції Tesla встановили новий рекорд, перевищивши вартість у 520 доларів за акцію.

Повідомляється, що за останній рік статки Маска збільшилися на 100,3 мільярда доларів. У січні 2020 року він обіймав 35 місце серед найбагатших людей світу.

У свою чергу, статки глави Microsoft Білла Гейтса оцінили в 127,7 мільярда доларів. Журналісти відзначають, що Гейтс був би багатшим, якби не витрачав великі кошти на благодійність.

Лідером рейтингу, як і раніше, залишається глава Amazon Джефф Безос.

Зазначимо, що лише у листопаді цього року Ілон Маск обійшов Марка Цукерберга та посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

Нагадаємо, що Ілон Маск 1 вересня увійшов до трійки найбагатших людей світу.

Однак, вже 9 вересня, Маск за день втратив $16,5 млрд і вилетів з п'ятірки найбагатших людей світу.

В ніч на 16 листопада (за Києвом) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Crew-1 - перший із трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020-го та 2021 року.

8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції.

Місія астронавтів NASA і JAXA на МКС триватиме шість місяців і закінчиться навесні 2021 року. Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини тощо.