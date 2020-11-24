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    Економіка та фінанси

    Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу

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    <p>Статки Ілона Маска оцінюються в 127,9 мільярдів доларів</p> - Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу

    Статки Ілона Маска оцінюються в 127,9 мільярдів доларів

    За останній рік статки Маска збільшилися на 100,3 мільярда доларів

    Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск посів друге місце серед найбагатших людей світу, змістивши з цієї позиції главу Microsoft Білла Гейтса.

    Про це повідомляє Bloomberg.

    За даними видання, статки Маска оцінюються в 127,9 мільярдів доларів. Це сталося, зокрема, після того, як акції Tesla встановили новий рекорд, перевищивши вартість у 520 доларів за акцію.

    Повідомляється, що за останній рік статки Маска збільшилися на 100,3 мільярда доларів. У січні 2020 року він обіймав 35 місце серед найбагатших людей світу.

    У свою чергу, статки глави Microsoft Білла Гейтса оцінили в 127,7 мільярда доларів. Журналісти відзначають, що Гейтс був би багатшим, якби не витрачав великі кошти на благодійність.

    Лідером рейтингу, як і раніше, залишається глава Amazon Джефф Безос.

    Зазначимо, що лише у листопаді цього року Ілон Маск обійшов Марка Цукерберга та посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg.

    Нагадаємо, що Ілон Маск 1 вересня увійшов до трійки найбагатших людей світу.

    Однак, вже 9 вересня, Маск за день втратив $16,5 млрд і вилетів з п'ятірки найбагатших людей світу.

    В ніч на 16 листопада (за Києвом) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

    Crew-1 - перший із трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020-го та 2021 року.

    8 листопада члени екіпажу першого регулярного польоту новітнього американського космічного корабля Crew Dragon-1 компанії SpaceX прибули на космодром на мисі Канаверал у Флориді напередодні старту до Міжнародної космічної станції.

    Місія астронавтів NASA і JAXA на МКС триватиме шість місяців і закінчиться навесні 2021 року. Вони займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини тощо.

    Теги: гроші рейтинг Tesla фінанси Ілон Маск SpaceX Білл Гейтс благодійність Amazon Microsoft
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