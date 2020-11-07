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    У світі

    Tesla почала продавати текілу під своїм брендом: відео

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    Tesla почала продавати текілу під своїм брендом - Tesla почала продавати текілу під своїм брендом: відео
    Tesla почала продавати текілу під своїм брендом
    Фото: Скріншот відео

    Tesla Tequila буде доступна тільки в деяких штатах США

    Компанія-виробник електромобілів Tesla, співзасновником і гендиректором якої є американський підприємець і мільярдер Ілон Маск, стала продавати текілу.

    Про це повідомляє Reuters.

    Напій носить назву Tesla Tequila. Відзначається, що цей алкоголь продається в пляшці у формі блискавки і коштує $250 за 750 мл.

    Як стало відомо, Tesla Tequila буде доступна тільки в деяких штатах США, включаючи Каліфорнію, Нью-Йорк, Вашингтон.

    Виробником напою є Nosotros Tequila.

    До слова, Тesla розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.

    США Нью-Йорк алкоголь Tesla Ілон Маск Вашингтон
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