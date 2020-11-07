Tesla почала продавати текілу під своїм брендом: відео
Tesla Tequila буде доступна тільки в деяких штатах США
Компанія-виробник електромобілів Tesla, співзасновником і гендиректором якої є американський підприємець і мільярдер Ілон Маск, стала продавати текілу.
Про це повідомляє Reuters.
Напій носить назву Tesla Tequila. Відзначається, що цей алкоголь продається в пляшці у формі блискавки і коштує $250 за 750 мл.
Як стало відомо, Tesla Tequila буде доступна тільки в деяких штатах США, включаючи Каліфорнію, Нью-Йорк, Вашингтон.
Виробником напою є Nosotros Tequila.
До слова, Тesla розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.