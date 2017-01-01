IMDb назвав топ-десять найочікуваніших фільмів 2018 року

Наразі серед користувачів IMDb найпопулярнішою є сторінка фільму «Месники: Війна нескінченності»

Всесвітньо відоме онлайн-видання про кінематограф IMDb оприлюднило перелік десяти найбільш очікуваних прем’єр фільмів 2018 року, виходячи з результатів обсягів трафіку на своєму сайті. Наступного року користувачі ресурсу найбільше очікують вихід стрічки «Месники: Війна нескінченності» («Avengers: Infinity



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр з фільму "Чорна пантера" (2018)

Наразі серед користувачів IMDb найпопулярнішою є сторінка фільму «Месники: Війна нескінченності»

Всесвітньо відоме онлайн-видання про кінематограф IMDb оприлюднило перелік десяти найбільш очікуваних прем’єр фільмів 2018 року, виходячи з результатів обсягів трафіку на своєму сайті.

Наступного року користувачі ресурсу найбільше очікують вихід стрічки «Месники: Війна нескінченності» («Avengers: Infinity War») — супергеройського фільму, знятого братами Руссо за мотивами коміксів Marvel. Фільм є сиквелом картин, що вийшли в 2012 і 2015 році, а також дев'ятнадцятим фільмом кінематографічної всесвіту Marvel.

Виробником другого найочікуванішого фільму «Чорна Пантера» (Black Panther) також стане Marvel Studios. Супергеройський фільм режисури Райана Куглера буде вісімнадцятою картиною кінематографічної всесвіту Marvel.

У трійку лідерів очікувань кіноглядачів потрапив супергеройський фільм, також заснований на однойменному персонажі коміксів Marvel. «Дедпул 2» («Deadpool 2»).

У десятку очікувань також потрапили «Світ Юрського періоду: Занепале царство» («Jurassic World: Fallen Kingdom»), «Розкрадачка гробниць: Лара Крофт» («Tomb Raider»), «Тихоокеанський рубіж 2» («Pacific Rim Uprising»), «Хижак» («The Predator»), «8 подруг Оушена» («Ocean's Eight»), «Місія: нездійсненна 6» («M:I 6 - Mission Impossible») i «Соло: Зоряні війни. Історії» («Solo: A Star Wars Story»).