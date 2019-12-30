Імпічмент Трампа: Байден все ж погодився свідчити у Сенаті США



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Джо Байден раніше заявив про відмову свідчити у Сенаті, за що отримав хвилю критики

Байден пообіцяв, що він виконає вимоги будь-якої повістки Сенату

Колишній віцепрезидент США Джо Байден погодився свідчити у Сенаті у справі щодо імпічменту глави Білого дому, попри відмову раніше реагувати на повістку.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Лідер виборчих перегонів від демократів та колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що якщо його викликатимуть свідчити під час процесу імпічменту в Сенаті, він погодиться це зробити.

Свою заяву Байден зробив після того, як раніше заявив про відмову свідчити, за що отримав хвилю критики. Своє попереднє рішення він пояснював тим, що «немає юридичних підстав» для того, аби надсилати йому повістку свідчити, і що його свідчення допоможуть президенту Трампу відвернути увагу від його власних дій.

«Ви знаєте, я вже пережив два імпічменти. Один як молодий сенатор і потім як сенатор середнього віку. В них немає нічого доброго, незалежно від обставин. Це важко для країни. Тут немає чому радіти. Але зрозумійте мене правильно: Я думаю, що Трамп сам це на себе накликав. Я думаю, що в Конгресу немає іншого вибору, крім як виконати свої конституційні обов’язки, незалежно від політичних наслідків», - заявив Байден.

Пізніше на зустрічі з виборцями у місті Фейрфілд, Байден підтвердив, що він виконає вимоги будь-якої повістки Сенату.

Раніше лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл не виключив проведення додаткових слухань зі свідками у справі про імпічмент Трампа. Водночас він визнав, що Верхня палата зараз перебуває «у глухому куті» щодо подальшого розгляду справи про імпічмент.

Нагадаємо, стало відомо, скільки заробляв Хантер Байден в компанії Burisma.

Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа, далі статті звинувачення проти нього будуть передані для ознайомлення і голосування Сенату.