  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп заявив, що демократи сумніваються в доказах у справі про імпічмент

    • Розсилка
    Президент США Дональд Трамп - Трамп заявив, що демократи сумніваються в доказах у справі про імпічмент
    Президент США Дональд Трамп

    На думку президента США, демократи дійсно сумніваються в своїх доводах, які вони представили до цього часу

    Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи сумніваються у доказах у справі про його імпічмент, тому вимагають притягнути до слухань в Сенаті додаткових свідків.

    Про це глава Білого дому написав у Twitter.

    «Все, що ми бачимо від спікера Пелосі і сенатора Шумера, говорить про те, що вони дійсно сумніваються в своїх доводах, які вони представили до цього часу, вважаючи їх недостатньо хорошими, і дуже, дуже терміново шукають спосіб знайти ще якісь докази», - написав Трамп.

    На його думку, Пелосі та Шумер намагаються здійснити громадський тиск на судовий процес у Сенаті для залучення свідків.

    «Єдиний спосіб зробити цю роботу - робити якийсь суспільний тиск щоб вимагати свідків, але Макконнелл (лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл - ред.) має голоси і може вести цей процес так, як вважатиме за потрібне», - сказав Трамп.

    Нагадаємо, демократи можуть пред'явити Трампу нові звинувачення в рамках імпічменту.

    Як відомо, республіканці допустили слухання у Сенаті свідків у справі імпічменту Трампа.

    Нагадаємо, Білий дім не хоче, щоб розгляд в Сенаті в рамках імпічменту президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу був тривалим.

    Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту.

    Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.

    США Дональд Трамп партії політика імпічмент президент Українагейт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ