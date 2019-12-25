Трамп заявив, що демократи сумніваються в доказах у справі про імпічмент



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Президент США Дональд Трамп

На думку президента США, демократи дійсно сумніваються в своїх доводах, які вони представили до цього часу

Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи сумніваються у доказах у справі про його імпічмент, тому вимагають притягнути до слухань в Сенаті додаткових свідків.

Про це глава Білого дому написав у Twitter.

«Все, що ми бачимо від спікера Пелосі і сенатора Шумера, говорить про те, що вони дійсно сумніваються в своїх доводах, які вони представили до цього часу, вважаючи їх недостатньо хорошими, і дуже, дуже терміново шукають спосіб знайти ще якісь докази», - написав Трамп.

На його думку, Пелосі та Шумер намагаються здійснити громадський тиск на судовий процес у Сенаті для залучення свідків.

«Єдиний спосіб зробити цю роботу - робити якийсь суспільний тиск щоб вимагати свідків, але Макконнелл (лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл - ред.) має голоси і може вести цей процес так, як вважатиме за потрібне», - сказав Трамп.

Нагадаємо, демократи можуть пред'явити Трампу нові звинувачення в рамках імпічменту.

Як відомо, республіканці допустили слухання у Сенаті свідків у справі імпічменту Трампа.

Нагадаємо, Білий дім не хоче, щоб розгляд в Сенаті в рамках імпічменту президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу був тривалим.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за обидві статті звинувачення проти Трампа в рамках процедури імпічменту.

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що хоче негайного початку процесу в Сенаті Конгресу США в рамках імпічменту.