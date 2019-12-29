Байден пояснив, чому не свідчитиме у справі про імпічмент Трампа



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«Імпічмент стосується Трампа, а не мене, - заявив Джо Байден

Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що не буде давати свідчення щодо імпічменту Дональда Трампа, тому що не впевнений у наявності правових підстав для цього.

Про це він написав у Twitter.

«Я не буду робити вигляд, що для моїх свідчень у справі про імпічмент у республіканців є правові підстави. Імпічмент стосується Трампа, а не мене. Повістки на допит можна направити в Білий дім. Нехай пояснять всю ситуацію, пов'язану з Україною», - зазначив Байден.

Напередодні уолишній віцепрезидент США Джо Байден відмовився давати свідчення в Сенаті у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Раніше лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл не виключив проведення додаткових слухань зі свідками у справі про імпічмент Трампа. Водночас він визнав, що Верхня палата зараз перебуває «у глухому куті» щодо подальшого розгляду справи про імпічмент.

Нагадаємо, стало відомо, скільки заробляв Хантер Байден в компанії Burisma.

Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа, далі статті звинувачення проти нього будуть передані для ознайомлення і голосування Сенату.