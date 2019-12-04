Імпічмент Трампа: у Білому домі різко відреагували на доповідь демократів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В адміністрації Дональда Трампа вважають, що демократи провели «односторонній фіктивний процес»

Звіт конгресмена Шиффа у Білому домі назвали «маячнею блогера»

Доповідь Демократичної партії у рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа не містить ніяких доказів винуватості глави держави.

Про це заявила офіційний представник Білого дому Стефані Грішем, повідомляє Reuters.

За її словами, демократи провели «односторонній фіктивний процес», який не дав ніяких доказів неправомірних дій Трампа.

«Звіт Шиффа звучить, як маячня блогера, який намагається щось довести, коли немає ніяких доказів», — додала Грішем.

Напередодні представники демократичної партії США в Комітеті з питань розвідки Палати представників Конгресу оприлюднили звіт про процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

У документі зазначається, що Трамп використовував владу для тиску на Україну.

Раніше республіканці опублікували звіт на 123 сторінках, у якому відкинули демократичні звинувачення президента США Трампа, що лежать в основі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

До слова, Білий дім повідомив юридичний комітет Палати представників, що не братиме участі у розслідуванні щодо імпічменту в середу, але не виключає своєї участі в майбутніх слуханнях.