Індія передала Пакистану тіло в’язня, вбитого після теракту в Кашмірі



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Шакір Улла, ймовірно, був убитий у відповідь на теракт

Індія 2 березня передала Пакистану тіло в’язня, забитого до смерті іншими ув’язненими в індійській тюрмі 20 лютого.

Шакір Улла, ймовірно, був убитий у відповідь на теракт у контрольованій Індією частині Кашміру 14 лютого, коли загинули 40 індійських солдатів.

Міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреші звинуватив Індію в тому, що вона не змогла «захистити пакистанського в’язня».

У зв'язку з цим Пакистан офіційно подав скаргу на адресу індійського уряду.

Наразі неясно, за якими звинуваченнями Улла перебував у в’язниці.

2 березня Індія та Пакистан продовжували взаємні артилерійські обстріли в Кашмірі. Сторони звинувачують одна одну в провокації вогню. Пакистан повідомив про двох своїх загиблих солдатів. Індійська поліція, зі свого боку, розповіла, що внаслідок вогню напередодні загинули мати й двоє її дітей.

26 лютого, за повідомленням влади Індії, індійські літаки атакували на території Пакистану тренувальні центри бойовиків, пов’язаних із нападом на індійські сили в Кашмірі і загибеллю понад 40 індійських поліцейських.

Цей авіаудар був першим після війни між двома країнами 1971 року.

Ісламабад закрив свій авіапростір 27 лютого після того, як заявив, що пакистанські військові збили два індійські літаки і захопили пілота.

28 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон є посередником у розв’язанні кризи, і очікує «пристойних новин».

ООН і світові лідери, зокрема Сполучені Штати, Китай, Росія і Європейський союз, висловили занепокоєння через загострення між Індією і Пакистаном і закликали сторони до стриманості.

Джерело: Радіо Свобода