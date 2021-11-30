Індія почала створювати свою «інтернет-армію»

Правозахисники та опозиційні активісти побоюються, що «інтернет-армія» – ще один спосіб придушити політичні свободи та протестні настрої в державі

Міністерство внутрішніх справ Індії оголосило про набір волонтерів, які шукатимуть в інтернеті заборонений у державі контент. Про це повідомляє AlJazeera.

Як повідомляє видання, кіберволонтери повинні будуть зберігати конфіденційність і знаходити і звітувати державі про знайдену в інтернеті дитячу порнографію, а також контент, який закликає до порушення територіальної цілісності Індії та масових заворушень або дестабілізує релігійну гармонію в державі.

Правозахисники та опозиційні активісти побоюються, що «інтернет-армія» – ще один спосіб придушити політичні свободи та протестні настрої в державі.

«Мета полягає в тому, щоб змусити замовкнути людей за допомогою залякування, а також створити хибний наратив про масову підтримку поглядів уряду. Немає чіткого визначення того, яка незаконна діяльність може спричинити неприємності. Так само немає визначення того, що є антинаціональним, а що ні. Але, судячи з правозастосування, здається, що будь-яка критика правлячої партії є антинаціональною», — сказав Мірза Саїб Бег, юрист і правозахисник з Кашміру, якого тролили і переслідували за його критику уряду.