Індія почне масову вакцинацію від Covid-19 у січні
Програма вакцинації спрямована на охоплення 300 млн осіб
Уряд Індії планує почати вакцинацію своїх громадян від коронавірусу у січні. Про це повідомляє BBC.
За словами чиновників, деякі кандидати на вакцину отримають дозвіл на екстрене застосування у країні у «наступні кілька тижнів». Дві компанії-виробники вже подали заявки на розгляд, ще шість кандидатів перебувають на різних стадіях клінічних випробувань.
Наразі в Індії зареєстровано майже 10 млн випадків Covid-19 та ще 144 тисячі летальних випадків від цієї хвороби.
Раніше повідомлялося, що у місті Елуру, що в Індії понад 300 осіб госпіталізували з симптомами невідомої хвороби, одна людина померла. Всі хворі здали тести на коронавірус, вони виявилися негативними.
До слова, в Індії пояснили спалах невідомої хвороби.
Крім того, Pfizer подала запит на екстрене схвалення вакцини від Covid-19 в Індії.