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    У світі

    Індія почне масову вакцинацію від Covid-19 у січні

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    В Індії зареєстровано майже 10 млн випадків Covid-19 - Індія почне масову вакцинацію від Covid-19 у січні
    В Індії зареєстровано майже 10 млн випадків Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    Програма вакцинації спрямована на охоплення 300 млн осіб

    Уряд Індії планує почати вакцинацію своїх громадян від коронавірусу у січні. Про це повідомляє BBC.

    За словами чиновників, деякі кандидати на вакцину отримають дозвіл на екстрене застосування у країні у «наступні кілька тижнів». Дві компанії-виробники вже подали заявки на розгляд, ще шість кандидатів перебувають на різних стадіях клінічних випробувань.

    Наразі в Індії зареєстровано майже 10 млн випадків Covid-19 та ще 144 тисячі летальних випадків від цієї хвороби.

    Раніше повідомлялося, що у місті Елуру, що в Індії понад 300 осіб госпіталізували з симптомами невідомої хвороби, одна людина померла. Всі хворі здали тести на коронавірус, вони виявилися негативними.

    До слова, в Індії пояснили спалах невідомої хвороби.

    Крім того, Pfizer подала запит на екстрене схвалення вакцини від Covid-19 в Індії.

    Теги: Індія хвороби уряд коронавірус
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