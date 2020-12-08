В Індії пояснили спалах невідомої хвороби

За останні кілька днів понад 550 осіб в місті Елуру, штат Андхра-Прадеш (південь Індії), ушпиталили з невідомим захворюванням

У крові хворих, госпіталізованих з невідомою хворобою в Індії, виявили важкі метали

У людей, госпіталізованих в Індії з невідомою хворобою, виявили підвищений вміст важких металів в крові. Такі висновки зробили експерти в ході розслідування.

Про це повідомляє CNN.

За останні кілька днів понад 550 осіб в місті Елуру, штат Андхра-Прадеш (південь Індії), ушпиталили з невідомим захворюванням, вони скаржилися на судомні напади, втрату свідомості і нудоту. Одна людина, яку було госпіталізовано зі схожими симптомами, померла від серцевого нападу.

Попередні результати аналізів показали, що в зразках крові кількох пацієнтів надмірний вміст нікелю і свинцю.

Зараз експерти намагаються з'ясувати, як свинець і нікель потрапили до організму хворих, і досліджують зразки води і їжі.

ЗМІ повідомляють, що невідому хворобу в південному індійському штаті Андхра-Прадеш могло викликати отруєння свинцем і нікелем, сліди яких знайшли у воді і молоці.

Місцеві чиновники заявили, що невідома хвороба не передається від людини до людини. Як повідомляє NDTV, понад 450 пацієнтів вже виписали.

Раніше повідомлялося, що в місті Елуру понад 300 осіб госпіталізували з симптомами невідомої хвороби, одна людина померла. Всі хворі здали тести на коронавірус, вони виявилися негативними.