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    У світі

    В Індії пояснили спалах невідомої хвороби

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    За останні кілька днів понад 550 осіб в місті Елуру, штат Андхра-Прадеш (південь Індії), ушпиталили з невідомим захворюванням - В Індії пояснили спалах невідомої хвороби
    За останні кілька днів понад 550 осіб в місті Елуру, штат Андхра-Прадеш (південь Індії), ушпиталили з невідомим захворюванням
    Фото: CNN

    У крові хворих, госпіталізованих з невідомою хворобою в Індії, виявили важкі метали

    У людей, госпіталізованих в Індії з невідомою хворобою, виявили підвищений вміст важких металів в крові. Такі висновки зробили експерти в ході розслідування.

    Про це повідомляє CNN.

    За останні кілька днів понад 550 осіб в місті Елуру, штат Андхра-Прадеш (південь Індії), ушпиталили з невідомим захворюванням, вони скаржилися на судомні напади, втрату свідомості і нудоту. Одна людина, яку було госпіталізовано зі схожими симптомами, померла від серцевого нападу.

    Попередні результати аналізів показали, що в зразках крові кількох пацієнтів надмірний вміст нікелю і свинцю.

    Зараз експерти намагаються з'ясувати, як свинець і нікель потрапили до організму хворих, і досліджують зразки води і їжі. 

    ЗМІ повідомляють, що невідому хворобу в південному індійському штаті Андхра-Прадеш могло викликати отруєння свинцем і нікелем, сліди яких знайшли у воді і молоці.

    Місцеві чиновники заявили, що невідома хвороба не передається від людини до людини. Як повідомляє NDTV, понад 450 пацієнтів вже виписали.

    Раніше повідомлялося, що в місті Елуру понад 300 осіб госпіталізували з симптомами невідомої хвороби, одна людина померла. Всі хворі здали тести на коронавірус, вони виявилися негативними.

    Теги: отруєння Індія розслідування хвороби
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