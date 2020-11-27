Індія вироблятиме понад 100 млн доз російської вакцини від Covid-19

Наразі в Індії проводиться фаза II-III клінічних досліджень російської вакцини «Супутник V»

Понад 100 млн доз на рік російської вакцини від коронавірусу COVID-19 «Супутник V» вироблятимуть в Індії. Про це йдеться у повідомленні Російського фонду прямих інвестицій в п'ятницю, 27 листопада.

«РФПІ та Hetero, один з провідних індійських виробників фармацевтичних препаратів (через дочірній підрозділ HeteroBiopharma), оголошують про угоду з виробництва в Індії понад 100 млн доз на рік першої у світі зареєстрованої вакцини проти коронавірусу «Супутник V». Сторони мають намір запустити виробництво вакцини на початку 2021 року», – йдеться в повідомленні.

Гендиректор РФПІ Кирило Дмитрієв заявив, що «завдяки партнерству з Hetero будуть істотно збільшені виробничі потужності для випуску вакцини, що дасть можливість забезпечити населення Індії ефективним препаратом у період пандемії».

Глава з міжнародного маркетингу Hetero Labs Limited Б. Муралі Крішна Редді в релізі заявив, що компанія «з нетерпінням чекає результатів клінічних випробувань в Індії та вважає, що локалізація виробництва вакцини дозволить забезпечити ефективний процес забезпечення пацієнтів».

Нагадаємо, що у Кремлі вважають, що Путіну не можна робити щеплення російською вакциною.

15 серпня Росія заявила про випуск власної вакцини від Covid-19. ВООЗ одразу ж заявила, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити, адже вона не пройшла третьої фази випробувань серед значної кількості добровольців. Влада Росії натякнула, що третьою фазою випробувань буде масова вакцинація росіян.

У Росії фіксують непоодинокі випадки зараження коронавірусом вже після щеплення вакциною «Супутник V». Зокрема, нещодавно вірус підтвердився у п'яти вакцинованих медиків.

Однак, 24 листопада, розробники російської вакцини заявили, що її ефективність перевищує 95%, тобто навіть краща за західні розробки.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.