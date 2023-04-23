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Індонезію сколихнули землетруси: є загроза цунамі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Індонезію сколихнули землетруси: є загроза цунамі
Магнітуда землетрусів становить 6,2 та 5,9 бала
фото з відкритих джерел

Стихійне лихо охопило архіпелаг Бату, до якого входить 48 островів

На архіпелазі Бату, що в Інденезії, сталися два землетруси магнітудою 6,2 та 5,9 бала, фіксується загроза цунамі. Про це повідомив Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Зазначається, що осередок першого землетрусу залягав на глибині 43 км. Перед цим сейсмологи зфіксували стихійне лихо магнітудою 5,8 бала на глибині 42 км.

Зауважимо, що в архіпелаг Бату, що в Індійському океані, входить 48 островів. Найбільший серед них – Танахбала.

Епіцентр землетрусу розташований за 202 кілометри на захід від острова Падангу, населення якого становить 840 тисяч осіб, та 177 кілометрів на захід від Паріамана з 92 тисячами осіб.

Нагадаємо, що 14 квітня у Закарпатській області України стався землетрус магнітудою 3,4 бала. 

До цього, 12 квітня, неподалік Яремча на Івано-Франківщині було зафіксовано землетрус магнітудою 2,5 за шкалою Ріхтера. Спеціалісти головного центру спеціального контролю зафіксували землетрус о 14:26. Епіцентр землетрусу був розташований за 10 км на захід від Яремча на глибині 6 км.

Також 3 квітня на півдні Камчатки (Росія) стався потужний землетрус магнітудою 6,9. У результаті землетрусу є пошкодження у деяких офісних центрах та педагогічному коледжі. У багатьох житлових будинках попадали меблі та техніка.

Теги: землетрус Індонезія стихійні лиха цунамі

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