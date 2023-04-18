Паводок в Україні: скільки будинків підтоплено

Підтоплено 1642 домогосподарства в шістьох областях

В Україні, через паводок, залишаються підтопленими близько 330 будинків й більше 1,5 тисячі дворогосподарств. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

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Як пише ДСНС, в п'ятьох областях підтоплено будинків:

в Дніпропетровській області – 170;

в Кіровоградській області – 87;

в Черкаській області – 42:

в Полтавській області – 2;

в Чернігівській області – 29.

Також підтоплено 1642 домогосподарства в шістьох областях:

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в Дніпропетровській області 333;

в Кіровоградській області – 323;

в Черкаській області – 181:

в Полтавській області – 107;

в Чернігівській області – 488;

в Київській області – 210.

«У Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 21 тисяч 108 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1», – додає ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у чотирьох областях оголошено червоний рівень небезпеки.

Нагадаємо, річка Десна затопила майже все село Погреби на Київщині.

У Бучанському районі Київської області з берегів вийшли річки Буча та Ірпінь, заплави яких нині затоплено. Є ризики часткового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок переважно у прирічкових населених пунктах.

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Ситуація із стихійним лихом залишається напруженою в Іванкові, що в Вишгородському районі. Через тривалі опади там розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці. У селищі через паводок також затопило тимчасову переправу. Тому об’їзд до Іванкова тимчасово здійснюється через село Кухарі.

Кияни вже відкрили купальний сезон та пірнають на підтоплених набережних столиці. Під водою опинився парк «Муромець» на Трухановому острові. Це видовище кияни зняли з допомогою дрона. На кадрах видно, що зона відпочинку, альтанки, кафе та спортивні майданчики повністю затоплені.