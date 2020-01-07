Іран передумав виходити з «ядерної угоди»



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Тегеран вважає що тепер досягнутий розумний баланс

Ісламська республіка Іран залишиться учасником багатосторонньої «ядерної домовленості» і вважає, що нині досягнутий «розумний баланс» зобов’язань сторін за нею.

Роз’яснення МЗС Ірану цього приводу публікує іранська державна агенція IRNA.

«Те, що Іран зменшує свої зобов’язання за ядерною угодою, не означає, що ми виходимо з неї», – йдеться у роз’ясненні.

Як повідомлялося, у неділю Іран оголосив, що в односторонньому порядку знімає з себе усі обмеження щодо кількості та рівня збагачення урану, які були накладені так званою «ядерною угодою» між США, ЄС, Францією, Німеччиною та Іраном, що була підписана 2015 році. Однак інші зобов’язання, як-то співпраця з МАГАТЕ, зберігаються.

Як пояснив заступник міністра закордонних справ Аббас Арагчі, Тегеран вважає що тепер досягнутий «розумний баланс», що був порушений після виходу США з угоди у 2018 році, тому тепер Іран готовий виконувати залишок своїх зобов’язань.

Аббас Арагчі також наголосив, що вважає неприпустимим поновлення європейських санкцій проти Ірану, як це було передбачено початковою угодою, у відповідь на його рішення щодо збагачення ядерного палива. «Якщо вони (європейці) це зроблять або встановлять такі умови, це означатиме початок кінця «ядерної угоди», наводить IRNA позицію іранського МЗС.

Нагадаємо, в Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв’язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його. Євросоюз має намір переконати Іран продовжити виконання своїх зобов’язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій.