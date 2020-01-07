В Ірані відклали похорон генерала Сулеймані після загибелі людей в масовій тисняві



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Кількість загиблих вже досягла 40 людей

Похорони генерала Касема Сулеймані в іранському місті Керман відклали після загибелі людей в тисняві на траурній ході.

Кількість загиблих вже досягла 40 людей, постраждали більше 200. Нову дату похорону поки не назвали, повідомляє ISNA.

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

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Як зазначалося, в Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв’язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його.