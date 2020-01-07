В Ірані відклали похорон генерала Сулеймані після загибелі людей в масовій тисняві
Кількість загиблих вже досягла 40 людей
Похорони генерала Касема Сулеймані в іранському місті Керман відклали після загибелі людей в тисняві на траурній ході.
Кількість загиблих вже досягла 40 людей, постраждали більше 200. Нову дату похорону поки не назвали, повідомляє ISNA.
Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.
Вашингтон пояснив свої дії самозахистом, оскільки перед цим було скоєно кілька атак на бази міжнародної коаліції і американське посольство.
Як зазначалося, в Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв’язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його.