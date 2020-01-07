США перекинули стратегічні бомбардувальники B-52 ближче до Ірану
Бомбардувальники B-52 були відправлені з Луїзіани на острівну базу в Індійському океані
США перекидають шість бомбардувальників B-52 на острівну базу Дієго-Гарсія в Індійському океані.
Про це повідомляє Fox News.
«ВПС США розміщують шість бомбардувальників В-52 на базі Дієго Гарсія, в Індійському океані, на тлі зростаючої загрози з боку Ірану після авіаудару США, унаслідок якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, бомбардувальники B-52 були відправлені з Луїзіани на острівну базу Дієго-Гарсія в Індійському океані, що знаходиться за 3,7 тисячі кілометрів від Ірану.
Кожен літак B-52 має вісім двигунів та призначений для перевезення великого арсеналу зброї, включаючи крилаті ракети, звичайні та лазернокеровані бомби та атомні бомби.
Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.
Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.
Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.
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Вашингтон пояснив свої дії самозахистом, оскільки перед цим було скоєно кілька атак на бази міжнародної коаліції і американське посольство.
Як зазначалося, в Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв’язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його.