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    Євросоюз закликав Іран продовжити виконання ядерної угоди

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    Євросоюз закликав Іран продовжити виконання ядерної угоди

    Євросоюз має намір переконати Іран продовжити виконання своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій

    В Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв'язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його.

    Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що для Ірану важливо повернутися до повного дотримання ядерного угоди.

    «Ми повинні переконати Іран, що це - в його власних інтересах», - сказала вона.

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    Стали відомі деталі ліквідації іранського генерала Сулеймані

    Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

    Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

    Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

    США Іран ООН
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