Євросоюз закликав Іран продовжити виконання ядерної угоди



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Євросоюз має намір переконати Іран продовжити виконання своїх зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій

В Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв'язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що для Ірану важливо повернутися до повного дотримання ядерного угоди.

«Ми повинні переконати Іран, що це - в його власних інтересах», - сказала вона.

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Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.