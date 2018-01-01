Іспанія оцінила у мільярд євро збитки від подій у Каталонії

Це сталося внаслідок уповільнення економіки Каталонії після суперечливого референдуму про незалежність 1 жовтня

Міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос оцінив у приблизно один мільярд євро втрати від кризи, яка виникла внаслідок бажання Каталонії здобути незалежність від Іспанії. Міністр повідомив Іспанському радіо, що це сталося внаслідок уповільнення економіки Каталонії після суперечливого референдуму про незалежність 1 жовтня. Застереження Мадрида про



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Це сталося внаслідок уповільнення економіки Каталонії після суперечливого референдуму про незалежність 1 жовтня

Міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос оцінив у приблизно один мільярд євро втрати від кризи, яка виникла внаслідок бажання Каталонії здобути незалежність від Іспанії.

Міністр повідомив Іспанському радіо, що це сталося внаслідок уповільнення економіки Каталонії після суперечливого референдуму про незалежність 1 жовтня.

Застереження Мадрида про економічні збитки були великою частиною кампанії проти каталонських сепаратистів на регіональних виборах минулого місяця.

Але це поки що найвища озвучена сума збитків.

Гіндос заявив, що економічне зростання в Каталонії у четвертому кварталі сповільнилося з 0,9% до 0,4%.

«Каталонія мала вищий рівень економічного зростання, ніж Іспанія, вона була одним із драйверів іспанської економіки», - сказав міністр.

«Однак у четвертому кварталі вона стала тягарем», - додав він.

У результаті невизначеності понад 3 тисячі компаній перенесли свої офіси в інше місце.

Вибори у грудні зовсім не сприяли вирішенню каталонської кризи. Тоді проявилася рівномірність розколу регіону на партії, які виступали за незалежність Каталонії, та ті, що підтримували єдність з Іспанією.

Сепаратисти зайняли 70 із 135 місць в парламенті й отримали найкращу можливість створити нову адміністрацію. Однак політсила «Громадяни» (Ciudadanos), яка виступає за те, щоб Каталонія залишилася в складі Іспанії, перемогла за кількістю голосів виборців.

Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває у добровільному вигнанні в Брюсселі, очолює одну з сепаратистських партій. Іншу очолює його колишній заступник Оріол Жункерас, який знаходиться у в'язниці в Мадриді.

Міністр Гіндос закликав сепаратистів відмовитися від «односторонніх шляхів» та зосередитися на «основних потребах» каталонського суспільства.

Джерело: ВВС Україна