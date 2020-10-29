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    У світі

    Іспанія продовжила надзвичайний стан до травня 2021 року

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    В Іспанії відновилося&nbsp;зростання захворюваності на коронавірус - Іспанія продовжила надзвичайний стан до травня 2021 року
    В Іспанії відновилося зростання захворюваності на коронавірус

    Дію надзвичайного стану може бути скасовано раніше

    В Іспанії депутати ухвалили рішення про продовження надзвичайного стану до 9 травня 2021 року.

    Про це повідомляє RTVE.

    Зазначається, що іспанський парламент затвердив пропозицію уряду про дію надзвичайного стану до 9 травня 2021 року. Але він може бути скасовано раніше.

    Так, прем'єр-міністр Педро Санчеса повинен буде звітувати про ситуацію з коронавірусом у країні кожні два місяці.

    Нагадаємо, 25 жовтня влада Іспанії на тлі зростання захворюваності на коронавірус ухвалила рішення запровадити режим надзвичайного стану на 15 днів.

    Вперше надзвичайний стан в Іспанії на тлі пандемії коронавірусу запровадили у березні. Термін його дії закінчився у червні.

    Також повідомлялося, що Ізраїль хоче продовжити режим надзвичайного стану до 3 січня.

    здоров'я Іспанія надзвичайний стан парламент коронавірус
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