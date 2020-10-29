Іспанія продовжила надзвичайний стан до травня 2021 року
Дію надзвичайного стану може бути скасовано раніше
В Іспанії депутати ухвалили рішення про продовження надзвичайного стану до 9 травня 2021 року.
Про це повідомляє RTVE.
Зазначається, що іспанський парламент затвердив пропозицію уряду про дію надзвичайного стану до 9 травня 2021 року. Але він може бути скасовано раніше.
Так, прем'єр-міністр Педро Санчеса повинен буде звітувати про ситуацію з коронавірусом у країні кожні два місяці.
Нагадаємо, 25 жовтня влада Іспанії на тлі зростання захворюваності на коронавірус ухвалила рішення запровадити режим надзвичайного стану на 15 днів.
Вперше надзвичайний стан в Іспанії на тлі пандемії коронавірусу запровадили у березні. Термін його дії закінчився у червні.
Також повідомлялося, що Ізраїль хоче продовжити режим надзвичайного стану до 3 січня.