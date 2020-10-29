Іспанія продовжила надзвичайний стан до травня 2021 року



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В Іспанії відновилося зростання захворюваності на коронавірус

Дію надзвичайного стану може бути скасовано раніше

В Іспанії депутати ухвалили рішення про продовження надзвичайного стану до 9 травня 2021 року.

Про це повідомляє RTVE.

Зазначається, що іспанський парламент затвердив пропозицію уряду про дію надзвичайного стану до 9 травня 2021 року. Але він може бути скасовано раніше.

Так, прем'єр-міністр Педро Санчеса повинен буде звітувати про ситуацію з коронавірусом у країні кожні два місяці.

Нагадаємо, 25 жовтня влада Іспанії на тлі зростання захворюваності на коронавірус ухвалила рішення запровадити режим надзвичайного стану на 15 днів.

Вперше надзвичайний стан в Іспанії на тлі пандемії коронавірусу запровадили у березні. Термін його дії закінчився у червні.

Також повідомлялося, що Ізраїль хоче продовжити режим надзвичайного стану до 3 січня.