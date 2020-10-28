Іспанії спрогнозували обвал цін на житло



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Аналітики вважають, що зростання вартості житла після падіння почнеться не раніше 2022 року

У 2021 році ціни на нерухомість в двох найбільших курортних регіонах Іспанії – Коста-Бланка і Коста-дель-Соль – можуть обвалитися на 20 відсотків. Про це повідомляє видання The Olive Press з посиланням на дослідження, підготовлене Барселонським університетом і консалтинговою фірмою Forcadell.



Аналітики вважають, що в зазначених регіонах зростання вартості житла після падіння почнеться не раніше 2022 року. Великі міста, на їхню думку, зазнають менше зниження цін на нерухомість – так, в Барселоні і Мадриді воно може скласти 12-13 відсотків.

«У великих містах попит на житло завжди високий, але ціни все одно впадуть, особливо в бідних районах», – передрік один з авторів дослідження, професор Гонсало Бернардос.



Він заявив, що ставки оренди житла в Іспанії знизяться навіть більшою мірою через економічну кризу в країні та скорочення числа туристів.

Крім того, очікується безпрецедентне 50% – падіння вартості оренди комерційних приміщень.

«Ринок комерційної нерухомості зруйнований, як ніби його накрило цунамі», –зазначив Бернардос.

Нагадаємо, що за рік ціни на житло в Україні зросли майже на 10%.

Крім того, на Кіпрі очікують обвалу цін на житло.