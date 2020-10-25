Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус
У країні запроваджується нічна комендантська година
Влада Іспанії на тлі зростання захворюваності на коронавірус ухвалила рішення запровадити режим надзвичайного стану.
Надзвичайний стан введено на 15 днів і в подальшому має окремо продовжуватися, повідомляє RTVE.
На надзвичайному засіданні в неділю також було прийнято рішення ввести обов'язкову комендантську годину для всієї країни з 11 вечора до 6 ранку.
Крім цього, встановлено обмеження громадських зібрань для всієї Іспанії до 6 осіб.
Регіонам також надається можливість обмежувати в'їзд і виїзд зі своєї території, за винятком поважних причин, але це рішення залишається за їх керівниками.
Уряд планує продовжити всі заходи на шість місяців, включаючи комендантську годину. Але в будь-якому випадку, з політичної точки зору, основна відповідальність за вирішення лежить на президентах регіонів.
Іспанія не закриває кордони і робить виняток щодо комендантської години на Канарських островах, одній зі спільнот з найкращими епідеміологічними показниками, щоб якомога більше врятувати туризм.
«Вся Європа вже вживає заходів щодо обмеження мобільності. Ситуація, в якій ми живемо, є екстремальною», - сказав Санчес, обґрунтовуючи це рішення.
Вперше надзвичайний стан в Іспанії на тлі пандемії коронавірусу запровадили у березні. Термін його дії закінчився у червні.