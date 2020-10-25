Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус



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Карантин в Іспанії посилили

У країні запроваджується нічна комендантська година

Влада Іспанії на тлі зростання захворюваності на коронавірус ухвалила рішення запровадити режим надзвичайного стану.



Надзвичайний стан введено на 15 днів і в подальшому має окремо продовжуватися, повідомляє RTVE.

На надзвичайному засіданні в неділю також було прийнято рішення ввести обов'язкову комендантську годину для всієї країни з 11 вечора до 6 ранку.

Крім цього, встановлено обмеження громадських зібрань для всієї Іспанії до 6 осіб.

Регіонам також надається можливість обмежувати в'їзд і виїзд зі своєї території, за винятком поважних причин, але це рішення залишається за їх керівниками.

Уряд планує продовжити всі заходи на шість місяців, включаючи комендантську годину. Але в будь-якому випадку, з політичної точки зору, основна відповідальність за вирішення лежить на президентах регіонів.

Іспанія не закриває кордони і робить виняток щодо комендантської години на Канарських островах, одній зі спільнот з найкращими епідеміологічними показниками, щоб якомога більше врятувати туризм.

«Вся Європа вже вживає заходів щодо обмеження мобільності. Ситуація, в якій ми живемо, є екстремальною», - сказав Санчес, обґрунтовуючи це рішення.



Вперше надзвичайний стан в Іспанії на тлі пандемії коронавірусу запровадили у березні. Термін його дії закінчився у червні.