Італія вводить жорсткий карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нові обмеження будуть діяти з 26 жовтня до 24 листопада

Італія повертається до жорсткого карантину через різких ріст захворюваності на коронавірус. Про це пише видання Ansa.

Відповідне рішення прийняли під час зустрічі, на якій був присутній глава уряду Джузеппе Конте та глави усіх регіонів країни.

Нові обмеження будуть діяти з 26 жовтня до 24 листопада. Обмеження передбачають закриття ресторанів, кафе та конддитерських до 18:00 в будні дні. На святкові дні та вихідні такі заклади будуть закриті повністю.

Харчування на виніс буде діяти до опівночі за умови, що споживати куплену їжу заборонено на місці її придбання.

Також зупиняється робота кінотеатрів, театрів, казино, спортзалів, басейнів, спа-салонів.

У правилах також рекомендується італійцям за можливості не відвідувати сусідніх муніципалітетів та не користуватися громадським транспортом. Винятки - потреби по роботі, освіті та стану здоров'я.

Уряд Італії 18 жовтня посилив карантинні обмеження в країні на тлі щоденних рекордів числа заражень коронавірусом.

Останні тижні спалах коронавірусу спостерігаться у більшості країн Європи. Нагадаємо, що Брюссель вводить комендантську годину.

Також Іспанія знову ввела надзвичайний стан через коронавірус.

Крім того, у Франції виявили понад 45 тисяч хворих за добу вперше з початку пандемії.