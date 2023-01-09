Польща змінює правила перебування для біженців з України

Нові умови набудуть чинності з 1 березня

Польща змінила правила перебування та отримання допомоги для українських біженців. Відтепер отримувати податковий номер необхідно всім без винятку біженцям, вводиться плата за колективне житло, нові електронні документи. Нові умови набудуть чинності із 1 березня, повідомляє rfi.fr

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Статус PESEL UKR необхідно оформити всім біженцям

У Польщі разом зі статусом тимчасового захисту українці отримують при реєстрації номер PESEL, який видається раз на все життя і є аналогом українського ідентифікаційного номера. Примітку UKR роблять для всіх українців, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Якщо досі оформити PESEL UKR тимчасово переміщена особа могла на власний розсуд, то з 1 березня його отримання стає обов'язковою умовою для всіх біженців. На реєстрацію буде відводитися 30 днів замість 90.

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Статус PESEL UKR автоматично скасовуватимуть при виїзді з Польщі на термін понад 30 днів. Відповідно, втрачатимуться і всі пільги. Наприклад, щомісячні виплати по 500 злотих (понад 4000 гривень) на дитину. Органи соціального страхування (ZUS) отримуватимуть від Прикордонної служби інформацію з реєстру про перетин українцями кордону, отже проживання в Україні та регулярні візити у Польщу для отримання виплат стануть неможливі.

Номер PESEL UKR можна буде відновити, якщо українець знову шукатиме захисту від війни в Польщі.

За колективне житло треба платити

Із 1 березня біженці зможуть проживати у таборах, гуртожитках, пансіонатах та інших закладах розміщення безкоштовно перші 120 днів від дати прибуття. Раніше термін перебування без оплати із безкоштовним харчуванням не обмежувався.

Тепер треба буде платити за себе після 4 місяців проживання у колективному житлі:

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із березня – 50% вартості (не більше 40 злотих на добу);

із травня – 75% вартості за умови проживання понад 180 днів (не більше 60 злотих на добу).

Від оплати звільнять кілька категорій біженців: осіб із інвалідністю, пенсіонерів і тих, хто потребує допомоги сторонньої особи; вагітних; осіб, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.

Доступні нові документи для осіб з тимчасовим захистом

Українські біженці зможуть оформити електронну посвідку на проживання у застосунку Diia.pl (mObywatel — для українців). Цей електронний документ дозволить багаторазово перетинати кордон Польщі із закордонним паспортом без візи, а також подорожувати Європою та світом.

А з 1 квітня біженці зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання – карти побиту. Якщо у статусі тимчасового захисту в Польщі можна проживати до 3 років, то карта побиту дозволить планувати своє життя в країні тим українцям, які влаштувалися там на роботу або відкрили бізнес.

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До слова, на сьогодні у країнах Європи перебувають майже 8 млн українських біженців. Про це повідомляється на сайті Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

Крім того, за інформацією Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), російське повномасштабне вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни. «Понад 7,9 млн людей покинули країну, а ще 5,9 млн є внутрішньо переміщеними особами», – йдеться у повідомленні управління ООН з питань біженців.