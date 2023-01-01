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Німеччина посилить фіндопомогу українцям: що отримають біженці у 2023 році

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Німеччина посилить фіндопомогу українцям: що отримають біженці у 2023 році
Джобцентр в Німеччині нараховує виплати біженцям
фото з відкритих джерел

Після 24 лютого більше мільйона українців тимчасово переїхали до Німеччини

Німеччина встановила чи не найвищі серед усіх країн ЄС виплати для наших громадян, які тікають від війни. Найближчим часом розмір виплат також планують збільшити. Про це інформує TRAVEL РБК-Україна.

Коли збільшать виплати українцям у Німеччині

З 1 червня 2022 року українців в Німеччині отримують базову виплату у розмірі 449 євро. Німецький уряд офіційно оголосив про підвищення фінансової допомоги для тих, хто отримав статус тимчасового захисту і не має роботи.

Виплатами займається центр зайнятості Німеччини – Джобцентр. Федеральне міністерство праці впроваджує проєкт, за яким виплати дорослим одиноким українцям в Німеччині збільшать на 53 євро.

Очікується збільшення виплат і для інших категорій громадян:

  • Дорослі: 401 євро замість 404;
  • Діти віком 14-17 років: 420 євро замість 376;
  • Діти віком 6-13 років: 348 євро замість 311;
  • Діти менше 5 років: 318 євро замість 285.

Виплати стануть доступні, починаючи з 1 січня 2023 року. Для отримання підвищених виплат немає необхідності подавати нову заявку. Ті, кому вже раніше призначили таку допомогу, почнуть автоматично отримувати більше коштів з січня. Виплати нараховуватимуть залежно від конкретної ситуації в родині.

Відзначимо, через війну в Україні наші громадяни у цій країні отримують ті самі пільги, що й громадяни Німеччини. Вони також мають доступ до базової безкоштовної медицини, можуть шукати роботу і віддавати дітей у місцеві навчальні заклади.

Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики в рамках укладеного Меморандуму з норвезькою Радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тис. українців, які подали заявку на платформі «єДопомога». Про це повідомила пресслужба відомства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі переселенці можуть залишитися без виплат. Зазначається, що представники управлінь соціального захисту перевірять внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за місцем їхньої реєстрації. У випадку відсутності ідентифікації виплати ВПО будуть припинені з наступного місяця. 

Читайте також: Українці отримають нову грошову допомогу: хто може розраховувати на виплати
Теги: росія Німеччина війна гуманітарна допомога Україна фінанси біженці

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