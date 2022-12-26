Українські біженці в Німеччині. Відомий дипломат попередив Київ про тривожні тенденції

Більше половини українських біженців у Німеччині не планують повертатися до України у найближчі два роки

«Статус українців у Німеччині дорівнює статусу безробітних німців»

У Німеччині близько 609 тис. українських біженців зареєстровані в центрах зайнятості, з них 204 тис. – це діти. Безробітні українці мають ті ж права, що й німці, що значно спрощує пошук роботи, до того можливість вивчити німецьку мову на безкоштовних курсах сприяє соціальній інтеграції українських вимушених переселенців. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник.

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Мельник зазначив, що інтеграція українців відбувається дуже швидко: «Для нас це, мабуть, не дуже добра новина. Якщо війна триватиме набагато довше, ніж ми очікуємо, то існує ризик, що чимало українців не повернуться».

«Статус українців у Німеччині урівнений зі статусом німців, які є безробітними. Держава їх заохочує до праці, надаючи постійно пропозиції, а також дає можливість вчити німецьку мову безплатно на курсах. На сьогодні близько 96 тис. українців відвідують так звані інтегративні мовні курси. З опитувань відомо, що більшість українців хочуть працювати, а не сидіти на шиї, як їх дехто намагається несправедливо зобразити такими, хто паразитує на системі соціального достатку Німеччини», – сказав дипломат.

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Мельник розповів, що німецький уряд суттєво спростив для українських біженців умови працевлаштування, зокрема, тепер українські дипломи лікарів офіційно визнані у Німеччині.

«Вони розуміють, що українці – справжні європейці, культурні та освічені люди. А в них самих величезний дефіцит на ринку праці, причому буквально усіх спеціальностей, починаючи з тих, хто доглядає в лікарнях, і до лікарів. Наші медики у Німеччині – нарозхват. Німці спростили визнання дипломів, адже раніше треба було фактично заново вчитися, щоб стали лікарем», – розповів експосол.

Разом з тим Мельник зазначив, що великим викликом для України є глибока інтеграція українських дітей у німецький освітній процес, адже українська міжнародна дистанційна школа не здатна охопити дітей вимушених переселенців якісно освітою.

«Ще є один великий виклик, який, на жаль, стосується дітей. Діти наших вимушених переселенців пішли в школу, а це майже 200 тис. осіб. У Німеччині вирішили якомога швидше повністю інтегрувати наших діток. І ми тут мабуть проґавили момент. Ми всім кажемо, що у нас є дистанційна міжнародна школа, але все це виявилось не таким райдужним. Це віртуальна школа, яка існує лише на папері. Немає вчителів, які б вели уроки», – наголосив дипломат.

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За словами Мельника, ставлення німців до українців загалом позитивне. Втім представники партії AfD спекулюють на темі українських біженців, але головною проблемою є те, що більшість українських біженців не планують повертатися в Україну у найближчий час.

«Кажуть, що нібито українці забирають хліб у наших громадян. Все це «брєд сивої кобили». Іншими словами, існує намагання реально налаштувати окремі прошарки суспільства проти українців. Інтеграція українців відбувається дуже швидко. Для нас це, мабуть, не дуже добра новина. Якщо війна триватиме набагато довше, ніж ми очікуємо, то існує ризик, що чимало українців не повернуться. Це є очевидним і про це треба відверто говорити і думати, як з цим бути. Адже, згідно з опитуваннями, третина українців планує повернутися додому, а більше половини мають намір лишатися у Німеччині найближчі два роки», – сказав дипломат.

Як повідомлялося, у Німеччині зареєстровано майже 1,03 млн українських біженців від початку російського вторгнення в Україну.