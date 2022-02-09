Італія скасовує обов’язкове носіння масок на вулиці

Італія знову ввела вимогу носити маски в відкритих громадських місцях наприкінці грудня 2021 року

Заборони діятимуть лише для тих, хто не має Covid-сертифіката

В Італії з п’ятниці, 11 лютого, скасують обов’язкове носіння масок на вулиці. У місцях масового скупчення людей і закритих громадських приміщеннях маски залишитися обов’язковими. Про це повідомляє The Local.

До цього часу маска потрібна була у всіх громадських місцях – як усередині, так і зовні. Це правило ввели в грудні 2021 року, коли почався спалах штаму коронавірусу Омікрон.

Спочатку очікувалося, що маски на вулицях скасують лише у білих зонах із низьким рівнем ризику зараження, але вирішили по всій країні.

В Італії повністю вакциновано близько 80% людей. Рівень нових випадків та госпіталізацій останніми тижнями поступово знижується, але кількість загиблих залишається високою.

З 11 лютого у нічних клубах дозволять відновити дискотеки, але з певними обмеженнями на кількість гостей. У той же час заборони діятимуть лише для тих, хто не має Covid-сертифіката.

3 лютого уряд Італії вирішив поступово послабити карантинні обмеження, які в країні запровадили через пандемію Covid-19.

Раніше в Італії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці.

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