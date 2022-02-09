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    Італія скасовує обов’язкове носіння масок на вулиці

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    Італія знову ввела вимогу носити маски в відкритих громадських місцях наприкінці грудня 2021 року - Італія скасовує обов’язкове носіння масок на вулиці
    Італія знову ввела вимогу носити маски в відкритих громадських місцях наприкінці грудня 2021 року
    фото: AFP

    Заборони діятимуть лише для тих, хто не має Covid-сертифіката

    В Італії з п’ятниці, 11 лютого, скасують обов’язкове носіння масок на вулиці. У місцях масового скупчення людей і закритих громадських приміщеннях маски залишитися обов’язковими. Про це повідомляє The Local.

    До цього часу маска потрібна була у всіх громадських місцях – як усередині, так і зовні. Це правило ввели в грудні 2021 року, коли почався спалах штаму коронавірусу Омікрон.

    Спочатку очікувалося, що маски на вулицях скасують лише у білих зонах із низьким рівнем ризику зараження, але вирішили по всій країні.

    В Італії повністю вакциновано близько 80% людей. Рівень нових випадків та госпіталізацій останніми тижнями поступово знижується, але кількість загиблих залишається високою.

    З 11 лютого у нічних клубах дозволять відновити дискотеки, але з певними обмеженнями на кількість гостей. У той же час заборони діятимуть лише для тих, хто не має Covid-сертифіката.

    3 лютого уряд Італії вирішив поступово послабити карантинні обмеження, які в країні запровадили через пандемію Covid-19.

    Раніше в Італії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці.

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    Теги: уряд час ВООЗ
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    Італія скасовує обов’язкове носіння масок на вулиці