Covid-19 розгулявся на свята: у країнах Європи фіксують рекорди заражень

Еммануель Макрон у своєму новорічному зверненні попередив, що попереду Францію чекають «складні тижні»

У Франції в новорічний вечір повідомили про понад 232 тисячі нових заражень коронавірусом, що є новим максимумом за час епідемії, про це повідомляє BFMTV.

Це третій поспіль рекордний показник для Франції за останні три дні, та другий більший за 200 тисяч. Ще 25 грудня добовий приріст заражень вперше перетнув позначку у 100 тисяч. Населення країни – 67,3 млн.

Показник захворюваності досягнув 1251 випадків на 100 000 населення, а в Парижі навіть перевищив 2000. Частку випадків, спричинених штамом «Омікрон», ще на початку тижня оцінювали у понад 60%.

Кількість госпіталізованих з коронавірусом за добу зросла на майже 2000 осіб і досягла 18 715. У палатах інтенсивної терапії перебувають 3543 хворих.

Утім, добова кількість смертей суттєво не зросла. За останні 24 години померли 189 пацієнтів.

Президент Еммануель Макрон у своєму новорічному зверненні попередив, що попереду Францію чекають «складні тижні», але що він бачить підстави сподіватись на краще і 2022 рік може стати роком виходу з епідемії.

Також в Іспанії в середу, 29 грудня, вперше з початку пандемії зареєстрували понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу за добу, повідомляє El Pais.

Зокрема, до загальної кількості було додано 100 760 інфекцій, а також 78 смертей від коронавірусної хвороби.

Захворюваність за 14 днів зросла ще на 147 пунктів і досягла 1508 випадків на 100 000 жителів. Загалом в Іспанії офіційно виявлено 6 133 057 випадків коронавірусу, тоді як 89 331 людина померла після позитивного тесту.

Також Італія поповнила групу країн, які реєструють небачені раніше показники захворюваності на коронавірус – у середу, 29 грудня, повідомили про майже 100 000 нових випадків. Населення країни – близько 60 млн осіб, пише ANSA.

29 грудня в країні зареєстрували 98 030 нових хворих – майже вдвічі більше, ніж рекордний показник 25 грудня, на той час теж найвищий за час епідемії. Частка позитивних тестів серед усіх зроблених складає майже 10%.

До слова, уряд Італії запровадив «локдаун для невакцинованих». Він запрацює після свят і триватиме до кінця березня.

Нові правила запрацюють з 10 січня. З цієї дати невакциновані не зможуть відвідувати низку закладів, а також проживати у готелях, їздити на громадському транспорті та відвідувати масові заходи, такі як, наприклад, весілля.

Окрім цього, до кінця січня в Італії заборонять всі вечірки та концерти. У всіх громадських закладах та транспорті обов’язково буде потрібно носити респіратор FFP2. Також всюди, крім ресторанів та барів, не можна буде вживати їжу чи напої.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».