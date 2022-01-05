ВООЗ пояснив, чому «Омікрон» кращий за інші штами коронавірусу

Коронавірус зрештою може стати сезонним, як грип

Коронавірус зрештою може стати сезонним, як грип

Штам «Омікрон» має більш-менш легкі симптоми хвороби

Вчені знаходять все більше доказів, що новий штам коронавірусу «Омікрон» має більш легкі симптоми і нижчу смертність, порівняно з іншими варіантами коронавірусу. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я, інформує Reuters.

«Ми бачимо все більше досліджень, які вказують на те, що «Омікрон» уражає верхню частину тіла, на відміну від інших варіантів, які вражають легені та можуть спричинити важку пневмонію», – наголосив представник ВООЗ Абді Махамуд.

Зазначається, що попри те, що кількість нових випадків «Омікрону» в світі зростає, показники госпіталізації та смертності нижчі, ніж під час попередніх хвиль пандемії.

У ВООЗ підкреслили, що нині спостерігається розрив між кількість випадків та смертей.

Світ стикається з цунамі інфекцій, як зі штамом «Дельта», що переважає варіант останніми місяцями, так і з «Омікроном», заявила глава відділу нових хвороб Всесвітньої організації охорони здоров'я Марія Ван Керкхове.

Також вчені спрогнозували, як вплине «Омікрон» на пандемію. Коронавірус може стати сезонним, як грип.

Тим часом Департамент охорони здоров'я Каталонії повідомив про перші в Іспанії випадки захворювання «флурона». В результаті захворювання пацієнти одночасно заражаються коронавірусом і грипом.

Нагадаємо, стало відомо, коли «Омікрон» спричинить нову хвилю пандемії: прогноз від головного санітарного лікаря.

Також учені оцінили вплив «Омікрон»-штаму на легені.

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