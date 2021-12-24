Італійці повинні використовувати маски-респіратори FFP2 у громадському транспорті, у кіно, театрах та на стадіонах

В Італії запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца.

За його словами, громадяни повинні використовувати маски-респіратори FFP2 у громадському транспорті, у кіно, театрах та на стадіонах.

«У цих приміщеннях забороняється вживання їжі», – заявив він.

Наказ МОЗ Італії передусім передбачає припинення всіх заходів та вечірок, запланованих на площі та концертів під відкритим небом, до 31 січня по всій Італії, щоб уникнути масових зібрань.

Також міністр заявив, що термін дії електронного сертифіката Green Pass буде скорочений з дев'яти до шести місяців.

«Ми також скорочуємо час для щеплення четвертою дозою, який зменшиться до чотирьох місяців», – додав Сперанца.

Уряд Італії вирішив посилити прикордонний контроль: випадкові антигенні або молекулярні тести будуть проводитися в аеропортах, портах, на вокзалах і наземних пунктах пропуску на тих, хто в'їжджає в Італію. У разі позитивного результату людині доведеться поїхати в ізоляцію на 10 днів.

В Італії зареєстрували 44 595 нових випадків Covid-19 за останню добу. Це найвищий щоденний показник з початку пандемії.

Попереднім рекордом було 40 902 зараження, які зареєстрували 13 листопада 2020 року.

За останню добу 168 осіб в Італії померли від коронавірусу. Хоча ця цифра надзвичайно висока, це менше ніж 550 смертей від коронавірусу, зафіксовані 13 листопада 2020 року.