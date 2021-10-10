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    Італійський вчений спростував відкриття Америки Колумбом в 1492 році

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    Вчений засумнівався в тому, що Америку відкрив Колумб - Італійський вчений спростував відкриття Америки Колумбом в 1492 році
    Вчений засумнівався в тому, що Америку відкрив Колумб
    Фото з відкритих джерел

    Розшифровка і деталізація записів міланського ченця Гальванеуса Фламме за 1345 рік показали, що моряки з Генуї вже знали про землю, названою пізніше Америка

    Спеціаліст середньовічної латинської літератури професор Паоло К'єза з'ясував, що моряки з Генуї знали про Америку за 150 років до її «відкриття». Дослідження вченого опублікував журнал, що рецензується Terrae Incognitae.

    Розшифровка і деталізація записів міланського ченця Гальванеуса Фламме за 1345 рік показали, що моряки з Генуї вже знали про землю, названою пізніше Америка, але під назвою Маркленд / Маркалада. А деякі ісландські джерела і вчені визначали її як частину атлантичного узбережжя Північної Америки. Передбачається, що це Лабрадор або Ньюфаундленд.

    «Ми маємо справу з першою згадкою американського континенту, хоча і в зародковій формі, в районі Середземномор'я», – зазначив К'єза, професор літературознавства, філології та лінгвістики Міланського університету.

    Він пояснив, що Гальванеус був домініканським ченцем, який жив в Мілані і був пов'язаний з сім'єю, яка займала пост глави міста. Він написав кілька літературних творів на латині, в основному на історичні теми. Його відомості цінні для отримання інформації про історію того часу з перших рук.

    Праця Cronica universalis, яку аналізував К'єза, вважається однією з його пізніх робіт – можливо, останньою. Вона залишилася незавершеною. Матеріал докладно описує історії всього світу, починаючи з його створення, закінчуючи моментом публікації.

    К'єза розповів, що при перекладі записів ченця дізнався, що Генуя могла б стати «воротами» для новизни, і як Гальванеус випадково почув розмови моряків про землі на крайньому північному заході, придатні для комерційної вигоди. А також відомості про Гренландію, яку він докладно описує.

    «Ці чутки були занадто розпливчастими, щоб знайти відповідність в картографічних або наукових даних», – пояснює професор, чому Маркалада в той час не була визначена як нова земля.

    У травні 2021 року іспанські вчені з Університету Гранади повідомили, що проведуть ДНК-тест останків Христофора Колумба, першовідкривача Америки. Так вони мали намір встановити таємницю його походження. Частину кісткових останків мореплавця витягли з Севільського кафедрального собору в 2003 році.

    У 2018 році імміграційна і митна поліція США передала представникам Іспанії знайдену копію листа Христофора Колумба про відкриття Америки, яка раніше була викрадена.

    Протести проти расизму все частіше призводять до осквернення і знищення пам'ятників історичним постатям. Так, в червні був знесений пам'ятник Колумбу місті Річмонд (штат Вірджинія).

    Теги: США земля Італія наука поліція праця
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    Італійський вчений спростував відкриття Америки Колумбом в 1492 році