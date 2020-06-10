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    Бунтівники у США знесли пам'ятник Колумбу

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    <span>Вандали скинули статую Колумбу за допомогою мотузок</span> - Бунтівники у США знесли пам'ятник Колумбу
    Вандали скинули статую Колумбу за допомогою мотузок
    Фото: Quincy Tucker

    За словами учасників протестів, ідея знести статую була спонтанною

    Активісти в місті Річмонд, штат Віргінія, ввечері у вівторок, 9 червня, знесли пам'ятник першовідкривачеві Америки Христофору Колумбу. Про це повідомив місцевий телеканал WRIC.

    За його даними, у вівторок ввечері в парку Берд зібралося близько тисячі активістів, їхня акція спочатку проходила мирно.

    Потім протестувальники за допомогою трьох мотузок знесли статую з постаменту. Її відтягли до розташованого поруч озера і скинули туди.

    У Twitter також з'явилося відео, на якому показано, як присутні плюють в бік пам'ятника, вже скинутого в воду.

    Як повідомлялося, 9 червня у Г’юстоні попрощалися з Джорджем Флойдом, чия смерть 25 травня за затримання поліцією викликала багатоденну хвилю протестів у США та інших країнах.

    Нагадаємо, Джорд Флойд був затриманий 25 травня після того, як продавець супермаркету запідозрив, що чоловік розплатився з ним підробленою купюрою. Один з поліцейських притиснув шию 46-річного афроамериканця до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

    Після смерті Флойда в десятках американських міст почалися масові протести проти поліцейського свавілля. У деяких випадках вони супроводжуються заворушеннями, сутичками з поліцією, мародерством і погромами.

    США смерть активісти
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