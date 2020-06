Бунтівники у США знесли пам'ятник Колумбу

За словами учасників протестів, ідея знести статую була спонтанною

Активісти в місті Річмонд, штат Віргінія, ввечері у вівторок, 9 червня, знесли пам'ятник першовідкривачеві Америки Христофору Колумбу. Про це повідомив місцевий телеканал WRIC.

За його даними, у вівторок ввечері в парку Берд зібралося близько тисячі активістів, їхня акція спочатку проходила мирно.

Потім протестувальники за допомогою трьох мотузок знесли статую з постаменту. Її відтягли до розташованого поруч озера і скинули туди.

У Twitter також з'явилося відео, на якому показано, як присутні плюють в бік пам'ятника, вже скинутого в воду.

