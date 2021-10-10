  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Таліби пригрозили США «проблемами для народу»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Таліби пригрозили США &laquo;проблемами для народу - Таліби пригрозили США «проблемами для народу»
    Таліби пригрозили США «проблемами для народу
    Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

    Делегація США прибуде в Доху для проведення переговорів з представниками руху «Талібан»

    Міністр закордонних справ тимчасового уряду Афганістану Амір Хан Моттакі попередив США, що будь-яке ослаблення талібів може викликати «проблеми для народу». Про це він повідомив агентству Bakhtar.

    «Ми чітко сказали їм, що спроба дестабілізувати уряд в Афганістані нікому не принесе користі», - сказав він.

    Моттакі додав, що дестабілізація «може привести до проблем для народу».

    Раніше повідомлялося, що делегація Сполучених Штатів прибуде в Доху, столицю емірату Катар, для проведення переговорів з представниками руху «Талібан» щодо «життєво важливих для США питань».

    Ці переговори стануть першим офіційним дипломатичним контактом після евакуації збройних сил США з Афганістану.

    За словами представників Держдепу, однією з ключових тем на цій зустрічі буде обговорення евакуації решти в країні американських громадян.

    До цього посол Афганістану в США Адела Раз заявила, що «втратила свою країну» і віру в уряд США, а справа її життя - підтримка афганських жінок і дівчаток - знаходиться в занепаді.

    Як повідомлялося, таліби у серпні захопили владу в Афганістані і проголосили створення Ісламського емірату Афганістану. Як відомо, бойовики радикального руху «талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

    Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

    Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

    Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

    Читайте також:

    Теги: США ООН Афганістан Талібан Катар Амір Хан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Таліби пригрозили США «проблемами для народу»