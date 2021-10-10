Таліби пригрозили США «проблемами для народу»

Делегація США прибуде в Доху для проведення переговорів з представниками руху «Талібан»

Міністр закордонних справ тимчасового уряду Афганістану Амір Хан Моттакі попередив США, що будь-яке ослаблення талібів може викликати «проблеми для народу». Про це він повідомив агентству Bakhtar.

«Ми чітко сказали їм, що спроба дестабілізувати уряд в Афганістані нікому не принесе користі», - сказав він.

Моттакі додав, що дестабілізація «може привести до проблем для народу».

Раніше повідомлялося, що делегація Сполучених Штатів прибуде в Доху, столицю емірату Катар, для проведення переговорів з представниками руху «Талібан» щодо «життєво важливих для США питань».

Ці переговори стануть першим офіційним дипломатичним контактом після евакуації збройних сил США з Афганістану.

За словами представників Держдепу, однією з ключових тем на цій зустрічі буде обговорення евакуації решти в країні американських громадян.

До цього посол Афганістану в США Адела Раз заявила, що «втратила свою країну» і віру в уряд США, а справа її життя - підтримка афганських жінок і дівчаток - знаходиться в занепаді.

Як повідомлялося, таліби у серпні захопили владу в Афганістані і проголосили створення Ісламського емірату Афганістану. Як відомо, бойовики радикального руху «талібан», що захопив владу в Афганістані, стратили чотирьох жителів північно-західної провінції Герат, які були звинувачені у викраденні людей.

Раніше в ООН закликали талібів дозволити дівчаткам ходити до школи.

Нагадаємо, таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який раніше дотримувався суворих релігійних доктрин.

Також розслідування ВВС виявило, що щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті в долині Панджшер в Афганістані, де відбувалися бої між талібами та опозиційними силами.

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