ЗМІ назвали найбільш смертоносну зброю ВПС США

Озброєння американських ВПС оснащене за новітніми технологіями і може вражати будь-які цілі противника

Літак B-2 може «скинути бомби на інші континенти і повернутися додому»

Американського видання «19fortyfive» назвало найбільш смертоносну зброю Військово-Повітряних сил (ВПС) США.

Першим у списку є «мати всіх бомб» – майже десятитонний важкий боєприпас повітряного вибуху «GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast» (MOAB), вперше використаний у 2003 році в Афганістані. ВПС США мають у своєму розпорядженні 15 одиниць «GBU-43 / B MOAB».

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Наступний у списку – стратегічний бомбардувальник «B - 52 Stratofortress», вперше піднявся у повітря ще в 1952 році. Всього було побудовано 744 таких літака.

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«Він може нести все, від ядерних до звичайних бомб, крилатих і гіперзвукових ракет. В основному він несе керовані бомби, такі як «Joint Direct Attack Munition» (JDAM)», – йдеться у публікації.

Третій у списку – малопомітний стратегічний бомбардувальник «B – 2 Spirit», який є «рекордсменом із найтривалішого бойового вильоту в історії».

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«Він може вилетіти зі Сполучених Штатів і заправитися паливом, скинути бомби на інші континенти, а потім повернутися додому», – пише 19fortyfive.

Нагадаємо, раніше міноборони США оголосило про успішне випробування ракети нового покоління, швидкість якої вп’ятеро перевищує звукову.

«Минулого тижня DARPA у партнерстві з ВПС США провела польотне випробування свого концепту гіперзвукової повітряно-реактивної силової установки (HAWC)», – зазначає оборонне відомство.

Нагадаємо, навесні цього року у США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею.

У вересні минулого року американські військові успішно випробували два прототипи гіперзвукових ракет, розроблених компаніями Lockheed Martin і Raytheon.

Ці ракети літали самостійно. Вони пройшли випробування на навантаження і можливість витримати швидкість, в п'ять разів перевищує швидкість звуку.