  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ЗМІ назвали найбільш смертоносну зброю ВПС США

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Озброєння американських ВПС оснащене за новітніми технологіями і може вражати будь-які цілі противника - ЗМІ назвали найбільш смертоносну зброю ВПС США
    Озброєння американських ВПС оснащене за новітніми технологіями і може вражати будь-які цілі противника
    фото Lockheed Мartin

    Літак B-2 може «скинути бомби на інші континенти і повернутися додому»

    Американського видання «19fortyfive» назвало найбільш смертоносну зброю Військово-Повітряних сил (ВПС) США.

    Першим у списку є «мати всіх бомб» – майже десятитонний важкий боєприпас повітряного вибуху «GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast» (MOAB), вперше використаний у 2003 році в Афганістані. ВПС США мають у своєму розпорядженні 15 одиниць «GBU-43 / B MOAB».

    mother-of-all-bombs
    mother-of-all-bombs

    Наступний у списку – стратегічний бомбардувальник «B - 52 Stratofortress», вперше піднявся у повітря ще в 1952 році. Всього було побудовано 744 таких літака.

    b-52
    b-52

    «Він може нести все, від ядерних до звичайних бомб, крилатих і гіперзвукових ракет. В основному він несе керовані бомби, такі як «Joint Direct Attack Munition» (JDAM)», – йдеться у публікації.

    Третій у списку – малопомітний стратегічний бомбардувальник «B – 2 Spirit», який є «рекордсменом із найтривалішого бойового вильоту в історії».

    b-2-bomber-1
    b-2-bomber-1

    «Він може вилетіти зі Сполучених Штатів і заправитися паливом, скинути бомби на інші континенти, а потім повернутися додому», – пише 19fortyfive.

    Нагадаємо, раніше міноборони США оголосило про успішне випробування ракети нового покоління, швидкість якої вп’ятеро перевищує звукову.

    «Минулого тижня DARPA у партнерстві з ВПС США провела польотне випробування свого концепту гіперзвукової повітряно-реактивної силової установки (HAWC)», – зазначає оборонне відомство.

    Нагадаємо, навесні цього року у США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею.

    У вересні минулого року американські військові успішно випробували два прототипи гіперзвукових ракет, розроблених компаніями Lockheed Martin і Raytheon.

    Ці ракети літали самостійно. Вони пройшли випробування на навантаження і можливість витримати швидкість, в п'ять разів перевищує швидкість звуку.

    Теги: ЗМІ США Міноборони літак військові повітря озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗМІ назвали найбільш смертоносну зброю ВПС США