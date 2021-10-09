ЗМІ назвали найбільш смертоносну зброю ВПС США
Літак B-2 може «скинути бомби на інші континенти і повернутися додому»
Американського видання «19fortyfive» назвало найбільш смертоносну зброю Військово-Повітряних сил (ВПС) США.
Першим у списку є «мати всіх бомб» – майже десятитонний важкий боєприпас повітряного вибуху «GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast» (MOAB), вперше використаний у 2003 році в Афганістані. ВПС США мають у своєму розпорядженні 15 одиниць «GBU-43 / B MOAB».
Наступний у списку – стратегічний бомбардувальник «B - 52 Stratofortress», вперше піднявся у повітря ще в 1952 році. Всього було побудовано 744 таких літака.
«Він може нести все, від ядерних до звичайних бомб, крилатих і гіперзвукових ракет. В основному він несе керовані бомби, такі як «Joint Direct Attack Munition» (JDAM)», – йдеться у публікації.
Третій у списку – малопомітний стратегічний бомбардувальник «B – 2 Spirit», який є «рекордсменом із найтривалішого бойового вильоту в історії».
«Він може вилетіти зі Сполучених Штатів і заправитися паливом, скинути бомби на інші континенти, а потім повернутися додому», – пише 19fortyfive.
Нагадаємо, раніше міноборони США оголосило про успішне випробування ракети нового покоління, швидкість якої вп’ятеро перевищує звукову.
«Минулого тижня DARPA у партнерстві з ВПС США провела польотне випробування свого концепту гіперзвукової повітряно-реактивної силової установки (HAWC)», – зазначає оборонне відомство.
Нагадаємо, навесні цього року у США перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею.
У вересні минулого року американські військові успішно випробували два прототипи гіперзвукових ракет, розроблених компаніями Lockheed Martin і Raytheon.
Ці ракети літали самостійно. Вони пройшли випробування на навантаження і можливість витримати швидкість, в п'ять разів перевищує швидкість звуку.