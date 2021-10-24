«Вийшла на нерест»: у США глузують із росіян, які загубили у Білому морі торпеду

Американці припускають, що торпеда відбилася від підводного човна на випробуваннях

Люди рясно сиплють жартами та вправляються у сарказмі, коментуючи знімок боєприпасу

Фото корпусу торпеди, яку хвилями прибило до берегів Білого моря, викликало підвищений інтерес у користувачів американського інтернет-каналу Reddit. Люди рясно сиплють жартами та вправляються у сарказмі, коментуючи знімок. Наприклад, пишуть, що не варто дивуватися, адже у таку пору року «торпеди зазвичай виходять на нерест».

Так, один із дописувачів зазначив: «Усім, кому цікаво: це самохідний пристрій акустичної протидії МГ-114 «Берил». Вважайте, що це торпеда, яка не знищує підводні човни, а імітує звук і поведінку корабля, щоб заманити ворожі торпеди й кораблі.

Поруч у Северодвінську є велика військово-морська база і верф підводних човнів. Зуб даю, прилад відбився від підводного човна на випробуваннях, а моряки підібрали його через півгодини після того, як було зроблено знімок.

Утім, потік жартів на торпедну тему під цими фото на ресурсі Reddit не вщухає:

Стопудово навчальна.

Так ви що, це просто зрілий морський огірок.

Ага, поклади швидше у рюкзак і роби ноги.

Народ, я тут знайшов одну з 26 ядерних боєголовок, що ви втратили.

Краще молотком вмажте. Інакше ніяк не дізнаєшся, чи робоча вона.

І скільки за таку відкотять на ринку?

Ні, це член гігантського зеленого кита. Нічого страшного, вони його скидають раз на рік.

У Радянській Росії торпеди припливають до тебе самі.

У Радянській Росії навіть торпеди ходять на пляж на вихідні.

Це один з тих «бананів», на яких катають курортників.

Вам пощастило, це рідкісний вид – кітус торпедус. Вийшов на берег подихати свіжим повітрям. Вони зазвичай спокійні, але будьте обережні, вони самознищуються, якщо почують загрозу.

Коли я був пацаном, на пляж у Флориді викинуло торпеду. Пам'ятаю, бігали дивитися, а її охороняв нудьгуючий морпіх. На наступний день її відбуксирували в океан і підірвали. По сусідству вибило пару вікон, піднявся ґвалт. Ось і вся історія.

Іван знову забув закрити люк.

Раніше повідомлялося, що біля узбережжя анексованого Криму знайшли та зняли на відео затоплений у 1941 році радянський санітарний теплохід «Вірменія», який не могли знайти 79 років.