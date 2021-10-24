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    «Вийшла на нерест»: у США глузують із росіян, які загубили у Білому морі торпеду

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    Американці припускають, що торпеда відбилася від підводного човна на випробуваннях - «Вийшла на нерест»: у США глузують із росіян, які загубили у Білому морі торпеду
    Американці припускають, що торпеда відбилася від підводного човна на випробуваннях
    Фото: reddit.com

    Люди рясно сиплють жартами та вправляються у сарказмі, коментуючи знімок боєприпасу

    Фото корпусу торпеди, яку хвилями прибило до берегів Білого моря, викликало підвищений інтерес у користувачів американського інтернет-каналу Reddit. Люди рясно сиплють жартами та вправляються у сарказмі, коментуючи знімок. Наприклад, пишуть, що не варто дивуватися, адже у таку пору року «торпеди зазвичай виходять на нерест».

    Так, один із дописувачів зазначив: «Усім, кому цікаво: це самохідний пристрій акустичної протидії МГ-114 «Берил». Вважайте, що це торпеда, яка не знищує підводні човни, а імітує звук і поведінку корабля, щоб заманити ворожі торпеди й кораблі.

    Поруч у Северодвінську є велика військово-морська база і верф підводних човнів. Зуб даю, прилад відбився від підводного човна на випробуваннях, а моряки підібрали його через півгодини після того, як було зроблено знімок.

    Утім, потік жартів на торпедну тему під цими фото на ресурсі Reddit не вщухає:

    • Стопудово навчальна.
    • Так ви що, це просто зрілий морський огірок.
    • Ага, поклади швидше у рюкзак і роби ноги.
    • Народ, я тут знайшов одну з 26 ядерних боєголовок, що ви втратили.
    • Краще молотком вмажте. Інакше ніяк не дізнаєшся, чи робоча вона.
    • І скільки за таку відкотять на ринку?
    • Ні, це член гігантського зеленого кита. Нічого страшного, вони його скидають раз на рік.
    • У Радянській Росії торпеди припливають до тебе самі.
    • У Радянській Росії навіть торпеди ходять на пляж на вихідні.
    • Це один з тих «бананів», на яких катають курортників.
    • Вам пощастило, це рідкісний вид – кітус торпедус. Вийшов на берег подихати свіжим повітрям. Вони зазвичай спокійні, але будьте обережні, вони самознищуються, якщо почують загрозу.
    • Коли я був пацаном, на пляж у Флориді викинуло торпеду. Пам'ятаю, бігали дивитися, а її охороняв нудьгуючий морпіх. На наступний день її відбуксирували в океан і підірвали. По сусідству вибило пару вікон, піднявся ґвалт. Ось і вся історія.
    • Іван знову забув закрити люк.

    Раніше повідомлялося, що біля узбережжя анексованого Криму знайшли та зняли на відео затоплений у 1941 році радянський санітарний теплохід «Вірменія», який не могли знайти 79 років.

    Теги: вихідні історія США Вірменія
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    «Вийшла на нерест»: у США глузують із росіян, які загубили у Білому морі торпеду