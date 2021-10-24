Десять найголовніших новин тижня

«Главком» зібрав основні події минулих семи днів

Посилення карантину, рейтинг «Слуг народу» та смертельний постріл Алека Болдуїна в українку. Ці та інші події обговорювали українці минулого тижня. «Главком» зібрав основні новини за останні сім днів.

В Україні почали діяти нові правила перевезення пасажирів

У громадському транспорті, який здійснює міжрегіональні перевезення, з 21 жовтня як від водіїв, так і від пасажирів вимагатимуть Covid-сертифікати.

Рішення ухвалили 11 жовтня. Воно передбачає посилення правил для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.

Україна залишається у «зеленому» списку Євросоюзу ще на тиждень

Цього тижня Євросоюз вирішив не переглядати список третіх країн, яким без певних перешкод дозволено приїжджати у країни ЄС.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз планує виключити Україну із «зеленої» зони. МЗС пояснив, що очікує наших туристів.

Разом з тим деякі країни ЄС поступово вводять нові обмеження, це передусім стосується невакцинованих громадян. Так, Франція визнала Україну країною «помаранчевої» карантинної зони через ситуацію зі зростанням захворюваності на Covid-19, хоча раніше ми були у «зеленому» списку. Так, для українських громадян почали діяти суворіші правила перетину французького кордону на в’їзд. Також Німеччина змінила правила в'їзду українців.

Уперше з 2019 року «Слуга народу» опустилась на друге місце

Рейтинг партій на виборах до Верховної Ради України змінився за останній місяць. Як свідчать дослідження, проведені Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом, то більшість українців обрала би представників «Європейської солідарності». За політсилу п’ятого президента Петра Порошенка готові проголосувати 13,9% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

На друге місце вперше за понад два роки скотилася політсила чинного президента Володимира Зеленського. Так, за «Слугу народу» готові ще голосувати відповідно, 13,7% і 15.5%).

Рада обрала віцеспікера...

На сьогоднішньому засіданні депутати Верховної Ради обрали першого заступника спікера парламенту. Ним став Олександр Корнієнко. За відповідне рішення проголосували 256 народних депутатів. Більше читайте тут.

... і ухвалила держбюджет-2022 за основу: головні показники

Депутати Верховної Ради 20 жовтня підтримали висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2022 рік. Документ схвалили 264 депутати. Доходи загального фонду держбюджету на 2022 рік збільшуються на 6,5 млрд грн за рахунок імпортного ПДВ.

Одіозний нардеп Кива розповів, що його виключили з ОПЗЖ

Скандального народного депутата Іллю Киву виключили з партії ОПЗЖ. Про це сам народний обранець повідомив журналістам.

За словами Ківи, це справа рук представників Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна, які за допомогою ставленика Бойка, голови Полтавської обласної організації Олега Сазонова, провели конференцію, присвячену виключенню Ківи з партії ОПЗЖ.

Натомість співголова партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович з посмішкою прокоментував рішення про виключення Іллі Киви з партії. «Кого ви хочете виключити з партії, Киву? Хрону лисого!», – заявив політик.

Мешканці «червоних» зон штурмують центри вакцинації

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворилися значні черги до пунктів вакцинації. Більше читайте тут.

Смертельний постріл на зйомках фільму в США зробив Алек Болдуін

Американський актор Алек Болдуїн випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.





Місяць від замаху на Шефіра. Легендарна слідча розповіла, що її насторожує найбільше

Старша слідча Генпрокуратури України з особливо важливих справ у 2003-2010 роках Галина Климович у програмі Остапа Дроздова «Прямим текстом» дала оцінку замаху на помічника президента України Сергія Шефіра. Вона, зокрема, зазначила, що не любить слова «імітація», однак подія схожа на постановочну. Більше читайте тут.

Активіст домігся через суд відкриття справи про вбивство Василя Стуса

Вінницький активіст Юрій Павленко на прізвисько Хорт через суд змусив Державне бюро розслідувань відкрити кримінальне провадження щодо вбивства видатного українського поета, громадського діяча та борця за незалежність України Василя Стуса. Більше читайте тут.