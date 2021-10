У США 11 картин Пабло Пікассо пішли з молотка за $108,9 млн

Найдорожчим лотом стало полотно «Жінка в червоно-помаранчевому береті»

Роботи основоположника кубізму Пабло Пікассо (1881-1973) були продані в неділю за $108,9 млн у Лас-Вегасі (штат Невада). Про це повідомили організатори торгів з дому Sotheby's.

На аукціоні були представлені 11 робіт, «які до недавніх пір виставлялися в ресторані «Пікассо» в готелі Bellagio», йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті будинку. Торги, організовані Sotheby's спільно з американською компанією MGM Resorts, пройшли в готелі-казино Bellagio в Лас-Вегасі.

Виручка від продажу дев'яти з 11 картин значно перевершила очікування будинку. Найдорожчим лотом стало полотно «Жінка в червоно-помаранчевому береті» (Femme au beret rouge-orange, 1938), на якому зображена натурниця Марія-Тереза Вальтер. Портрет, який оцінювався в $30 млн, пішов з молотка за $40,479 млн.

Також на аукціон були виставлені картини «Сніданок на траві» (Le Dejeuner sur l herbe, 1962), «Погруддя чоловіка» (Buste d homme, 1969), «Чоловік і дитина» (Homme et enfant, 1969), «Натюрморт з кошиком фруктів і квітами» (Nature morte au panier de fruits et aux fleurs, 1942), «Натюрморт з квітами і вазою з фруктами» (Nature morte aux fleurs et au compotier, 1943).

Полотна «доповнювали вироби з кераміки і два неперевершених малюнка тушшю на папері». Всі ці лоти належали MGM Resorts.

До слова, фахівці британської компанії Oxia Palus за допомогою нейромережі відтворили полотно іспанського художника Пабло Пікассо, поверх якого він написав роботу «Сніданок сліпого» в 1903 році. Зафарбовану картину назвали «Самотня оголена, яка сидить» (The Lonesome Crouching Nude).

Експерти виявили зображення за допомогою рентгенофлуоресцентного аналізу – цей метод дозволяє розділити шари на полотні. Потім нейромережу навчили відтворювати роботу мазками в стилі Пікассо, після чого твір роздрукували на полотні за допомогою 3D-принтера.

Нагадаємо, картину відомого митця Пабло Пікассо Жінка навпочіпки продали на аукціоні в Гонконзі за 24,6 млн доларів. Картина була написана у 1954 році.

Читайте також: