Біля берегів Канади горить судно з хімікатами (відео)

40 контейнерів впали за борт. Їх відстежує берегова охорона Канади разом з американськими колегами

Екологи побоюються, що інцидент призведе до екологічної катастрофи

Пожежа спалахнула на контейнеровозі біля берегів Британської Колумбії. Судно перевозило хімікати Про це повідомляє Reuters.

На місці інциденту працюють берегові служби США і Канади. Ситуація може призвести до екологічної катастрофи.

На контейнеровозі Mv Zim Kingston знаходяться хімікати для гірничодобувної промисловості. Відомо, що горять десять контейнерів, а вогонь продовжує поширюватися. Водночас сам корабель не горить.

Крім того, 40 контейнерів впали за борт. Їх відстежує берегова охорона Канади разом з американськими колегами.

«Це дуже турбує. Корабель і контейнери знаходяться дуже близько до Вікторії (Британська Колумбія) і сьогодні ввечері очікується сильний шторм. Ми стурбовані, що це може бути ще одна екологічна катастрофа», – розповів глава екологічної організації Surfrider. Foundation Canada Девід Будино.

Повідомляється, що 16 членів екіпажу були евакуювали з судна, але п’ять залишилися на борту. Вони борються з вогнем.

Нагадаємо, «Житомирводоканал» спричинив екологічну катастрофу та вбив десятки тисяч риб.