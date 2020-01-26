Ізраїль наніс кілька авіаударів по Сектору Гази



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Бойові літаки атакували пости збройного відгалуження «Хамаса» у центрі та на півдні Сектору Гази Архівне фото

Збройні сили Ізраїлю попередили, що й надалі знищуватимуть «терористичну діяльність, направлену проти Ізраїлю та його народу»

Ізраїльські бойові літаки завдали кілька авіаударів по Сектору Гази у відповідь на запущені звідти надувні кулі із вибухівкою.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на джерела у безпекових службах Ізраїлю.

«Джерела розповіли Xinhua, що бойові літаки атакували пости збройного відгалуження «Хамаса» у центрі та на півдні Сектору Гази», - йдеться у матеріалі.

Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходило.

Згодом збройні сили Ізраїлю поширили пресреліз, в якому поклали відповідальність за надувні кулі із вибухівкою на «Хамас» та попередили, що й надалі знищуватимуть «терористичну діяльність, направлену проти Ізраїлю та його народу».

Зазначається, що палестинські активісти у суботу запустили із Сектора Гази на територію південного Ізраїлю кілька надувних куль із вибухівкою, що спричинили великі пожежі на кількох фермах та полях.

До слова, на початку грудня 2019 року Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об’єктах палестинського угруповання «Хамас» в Секторі Гази.

Також повідомлялося, що прем'єра Ізраїлю евакуювали в бомбосховище через ракетну атаку з Сектора Гази.