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    Україна стурбована ситуацією навколо Сектора Гази - МЗС

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    <p>Сектор Гази після одного із обстрілів</p> - Україна стурбована ситуацією навколо Сектора Гази - МЗС

    Сектор Гази після одного із обстрілів

    Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації, пов'язаної з ракетним обстрілом території Сектора Гази й ударами ЦАХАЛ у відповідь

    Україна стурбована обстрілом території Сектора Гази й ударами у відповідь та закликає сторони до деескалації.

    Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

    «Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації, пов'язаної з ракетним обстрілом території Сектора Гази й ударами ЦАХАЛ у відповідь», - сказала вона.

    Також вона підкреслила, що обстріли цивільного населення є неприпустимими і сторони повинні забезпечити деескалацію ситуації для захисту мирних громадян.

    «Ми вважаємо абсолютно неприпустимими обстріл цивільного населення. Закликаємо сторони до оперативної деескалації з метою захисту мирних громадян», - сказала спікер МЗС.

    Нагадаємо, вранці 12 листопада з території Сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 50 ракет.

    Також повідомлялось, ізраїльські силовики ліквідували одного з командирів палестинського угруповання «Ісламський Джихад» Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі.

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