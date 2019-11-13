Україна стурбована ситуацією навколо Сектора Гази - МЗС



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Сектор Гази після одного із обстрілів

Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації, пов'язаної з ракетним обстрілом території Сектора Гази й ударами ЦАХАЛ у відповідь

Україна стурбована обстрілом території Сектора Гази й ударами у відповідь та закликає сторони до деескалації.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

«Україна з тривогою спостерігає за розвитком ситуації, пов'язаної з ракетним обстрілом території Сектора Гази й ударами ЦАХАЛ у відповідь», - сказала вона.

Також вона підкреслила, що обстріли цивільного населення є неприпустимими і сторони повинні забезпечити деескалацію ситуації для захисту мирних громадян.

«Ми вважаємо абсолютно неприпустимими обстріл цивільного населення. Закликаємо сторони до оперативної деескалації з метою захисту мирних громадян», - сказала спікер МЗС.

Нагадаємо, вранці 12 листопада з території Сектора Газа в бік Ізраїлю було випущено близько 50 ракет.

Також повідомлялось, ізраїльські силовики ліквідували одного з командирів палестинського угруповання «Ісламський Джихад» Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі.