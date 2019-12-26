  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Прем'єра Ізраїлю евакуювали в бомбосховище через ракетну атаку

    • Розсилка
    Прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступав на передвиборчому мітингу, коли з Сектора Гази запустили ракету - Прем'єра Ізраїлю евакуювали в бомбосховище через ракетну атаку
    Прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступав на передвиборчому мітингу, коли з Сектора Гази запустили ракету

    Атака була спрямована на громадян Ізраїлю під час святкування Хануки

    Ізраїльська система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехопила ракету, запущену з Сектора Газа.

    Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

    Зазначається, що атака була спрямована на громадян Ізраїлю під час святкування Хануки. Сигнал тривоги пролунав у місті Ашкелон на півдні країни.

    В цей час прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступав на передвиборчому мітингу партії Лікуд. Політику довелося піти зі сцени і евакуюватися в бомбосховище разом зі своїми прихильниками.

    Пізніше Нетаньяху повернувся на сцену і продовжив виступ.

    «Ті, хто здійснив запуски ракет в минулий раз, більше не з нами. І той, хто стріляв зараз, краще почніть пакувати свої речі», - заявив прем'єр Ізраїлю.

    Нагадаємо, 16 листопада,  ізраїльська армія завдала ударів по об’єктах палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази. 

    Також на початку грудня Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об’єктах палестинського угруповання «Хамас» в Секторі Гази.

    Ізраїль Сектор Гази Беньямін Нетаньягу ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ