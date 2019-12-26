Прем'єра Ізраїлю евакуювали в бомбосховище через ракетну атаку
Атака була спрямована на громадян Ізраїлю під час святкування Хануки
Ізраїльська система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехопила ракету, запущену з Сектора Газа.
Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.
Зазначається, що атака була спрямована на громадян Ізраїлю під час святкування Хануки. Сигнал тривоги пролунав у місті Ашкелон на півдні країни.
В цей час прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступав на передвиборчому мітингу партії Лікуд. Політику довелося піти зі сцени і евакуюватися в бомбосховище разом зі своїми прихильниками.
Пізніше Нетаньяху повернувся на сцену і продовжив виступ.
«Ті, хто здійснив запуски ракет в минулий раз, більше не з нами. І той, хто стріляв зараз, краще почніть пакувати свої речі», - заявив прем'єр Ізраїлю.
Нагадаємо, 16 листопада, ізраїльська армія завдала ударів по об’єктах палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази.
Також на початку грудня Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об’єктах палестинського угруповання «Хамас» в Секторі Гази.