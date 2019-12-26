Прем'єра Ізраїлю евакуювали в бомбосховище через ракетну атаку



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Прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступав на передвиборчому мітингу, коли з Сектора Гази запустили ракету

Атака була спрямована на громадян Ізраїлю під час святкування Хануки

Ізраїльська система протиповітряної оборони «Залізний купол» перехопила ракету, запущену з Сектора Газа.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю в Twitter.

Зазначається, що атака була спрямована на громадян Ізраїлю під час святкування Хануки. Сигнал тривоги пролунав у місті Ашкелон на півдні країни.

В цей час прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху виступав на передвиборчому мітингу партії Лікуд. Політику довелося піти зі сцени і евакуюватися в бомбосховище разом зі своїми прихильниками.

Пізніше Нетаньяху повернувся на сцену і продовжив виступ.

«Ті, хто здійснив запуски ракет в минулий раз, більше не з нами. І той, хто стріляв зараз, краще почніть пакувати свої речі», - заявив прем'єр Ізраїлю.

Нагадаємо, 16 листопада, ізраїльська армія завдала ударів по об’єктах палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази.

Також на початку грудня Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об’єктах палестинського угруповання «Хамас» в Секторі Гази.