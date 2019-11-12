Ізраїль ліквідував головнокомандувача палестинських бойовиків
Один з командирів палестинського угруповання «Ісламський Джихад» Баха Абу аль-Атта загинув під час удару ізраїльськими силами в секторі Газа
Ізраїльські силовики ліквідували одного з командирів палестинського угруповання «Ісламський Джихад» Баху Абу аль-Атта під час удару в Газі. Про це повідомляє агентство Aljazeera.
Як повідомляється, палестинські бойовики підтвердили смерть свого головнокомандувача під час ізраїльського удару по його будинку в секторі Газа.
У заяві «Ісламського джихаду» йдеться, що дружина аль-Атти також була вбита під час вибуху, а сам бойовик здійснив «героїчну дію», коли його ліквідували.
В окремій заяві угруповання «Хамас», яка керує сектором Газа, йдеться, що Ізраїль «несе повну відповідальність за всі наслідки цієї ескалації», і що смерть аль-Атти «не залишиться безкарною».
За даними агентства, смерть головнокомандувача «Ісламського Джихаду» загрожує небезпечною ескалацією конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.
«Ізраїль не переслідує лідерів бойовиків таким чином протягом деякого часу, тому цей удар розглядається як значний ризик», - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що незабаром після нападу на Ізраїль був запущений залп ракет. Ізраїльські військові заявили, що сирени повітряного нальоту прозвучали в центральній і південній частинах країни.
Ізраїльська поліція заявила, що вони закрили деякі дороги і школи на околиці Гази як запобіжний захід.