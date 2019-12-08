ВПС Ізраїлю завдали ударів по сектору Гази



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Атака стала відповіддю на три ракети, випущені з сектора Гази по ізраїльській території

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об’єктах палестинського угруповання «Хамас» в секторі Гази.

Про це йдеться на Twitter-акаунті армії Ізраїлю.

Атака стала відповіддю на три ракети, випущені з сектора Гази по ізраїльській території за кілька годин до цього. Наголошується, що дві ракети були перехоплені в повітрі системою повітряної оборони «Залізний купол».

«У відповідь винищувачі армії Ізраїлю і ударні вертольоти Ojqyj завдали удару по декількох терористичних цілях «Хамас» в Газі»,– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 листопада, у суботу ізраїльська армія завдала ударів по об’єктах палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази.

Як повідомлялося, Ізраїль розглядає варіант бомбардування Ірану.