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    У світі

    ВПС Ізраїлю завдали ударів по сектору Гази

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    ВПС Ізраїлю завдали ударів по сектору Гази

    Атака стала відповіддю на три ракети, випущені з сектора Гази по ізраїльській території

    Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об’єктах палестинського угруповання «Хамас» в секторі Гази.

    Про це йдеться на Twitter-акаунті армії Ізраїлю.

    Атака стала відповіддю на три ракети, випущені з сектора Гази по ізраїльській території за кілька годин до цього. Наголошується, що дві ракети були перехоплені в повітрі системою повітряної оборони «Залізний купол».

    «У відповідь винищувачі армії Ізраїлю і ударні вертольоти Ojqyj завдали удару по декількох терористичних цілях «Хамас» в Газі»,– йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 16 листопада, у суботу ізраїльська армія завдала ударів по об’єктах палестинського руху ХАМАС у Секторі Гази. 

    Як повідомлялося, Ізраїль розглядає варіант бомбардування Ірану.

    Ізраїль армія бомбардування ХАМАС
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