Ізраїль повернувся до жорсткого карантину

Особливу увагу під час локдауну будуть приділяти арабським та ультрарелігійним кварталам Ізраїлю

У країні заборонено відвідувати родичів і обмежено релігійні відправи

У неділю, 27 грудня, о 17:00, в Ізраїлі утретє з моменту початку епідемії коронавірусу введено жорсткий карантин. За рішенням уряду локдаун оголошений на два тижні, але він може бути продовжений, якщо кількість щоденно виявлених нових випадків зараження не знизиться до однієї тисячі, повідомляє Newsru.co.il.

За оцінкою генерального директора міністерства охорони здоровʼя країни Хезі Леві, жорсткий карантин триватиме не два, а три-чотири тижні.

Локдаун включає в себе закриття торгових підприємств, за винятком продуктових магазинів і аптек. Міністерство транспорту повідомило, що під час карантину громадський транспорт працюватиме за розкладом, що передував локдауну. «Карантинні обмеження» торкнуться лише заповнювання автобусів яким дозволять перевозити до 50% від своєї пасажиромісткості. При цьому в Мінтрансі обіцяють «посилити» лінії, що користуються найбільшим попитом, додатковими автобусами приватних транспортних компаній. Потяги також продовжать ходити за розкладом, що передував введенню карантину.

Кафе і ресторани можуть доставляти їжу до будинку клієнта, але закриті для прийому відвідувачів.

Закрито перукарні та салони краси, а також всі бізнеси, які ведуть прийом відвідувачів і клієнтів.

Вводиться обмеження на пересування громадян: віддалятися від будинку дозволяється не більше ніж на 1 км.

Заборонено приймати гостей, відвідувати знайомих і родичів (в тому числі в новорічну ніч).

Під час локдауну продовжать роботу підприємства і фірми, які не ведуть прийом відвідувачів. При цьому на робочих місцях зможуть перебувати не більше 50% від усіх працівників. За звичайним розкладом продовжать працювати дитячі садки.

Зупинено дію проекту «острова туризму», в рамках якого працювали курорти Ейлата і Мертвого моря.

Дозволені індивідуальні заняття спортом на відкритому повітрі без обмеження відстані, в тому випадку, якщо не використовуються транспортні засоби.

У Різдво (з 17:00 24 грудня і до 20:00 25 грудня; з 17:00 6 січня і до 20:00 7 січня) дозволено проведення святкових мес: на відкритому просторі можуть зібратися разом до 100 чоловік. У приміщенні кількість людей розраховується залежно від кількості вхідних дверей: на кожен вхід - по 10 чоловік, і не більше 10 груп).

Керівництво поліції заявляє, що будуть враховані уроки перших двох локдаунів: число блокпостів на дорогах скоротять, зробивши основний акцент на патрулюванні і контролі над дотриманням обмежень, щоб не допускати скупчення людей. Крім того, поліція збирається більше роз'яснювати і попереджати, ніж штрафувати. Однак у випадках грубого порушення приписів поліцейські будуть змушені штрафувати порушників.

Особливу увагу поліція планує приділяти арабським населеним пунктам і ультрарелігійним кварталам, де рівень заражуваність найбільш високий.

Раніше повідомлялося про те, що Ізраїль збирається вакцинувати від коронавірусу по 150 тисяч людей на добу.

Перед цим влада країни закрила кордони для іноземців через новий штам коронавірусу.